Ελλάδα

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Το Σάββατο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών ο αποχαιρετισμός στον μεγάλο μουσικό που έφυγε από τη ζωή στα 81 του

Protagon Team Protagon Team 22 Οκτωβρίου 2025, 12:36
Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί, το Σάββατο, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου πέθανε την Τρίτη (21.10), λίγο προτού κλείσει τα 81 του χρόνια.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπητός Νιόνιος ήταν ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Συνθέτης, στιχουργός και πρωτεργάτης της σχολής των ελλήνων τραγουδοποιών που χαρακτήρισε τη γενιά του και δημιούργησε «σχολή» στο τραγούδι με τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο καθώς και με τους μουσικούς συγκερασμούς του και τις εμπνευσμένες παραγωγές του, ο Διονύσης Σαββόπουλος με την δημιουργική του παρουσία επηρέασε καταλυτικά όλα τα ρεύματα και τις μουσικές τάσεις.

