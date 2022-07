Στο σφυρί: Μια σπάνια Lamborghini και άλλα σπουδαία αντικείμενα

Σε μια σειρά από δημοπρασίες, που γίνονται στις αρχές του φετινού καλοκαιριού από το Λονδίνο και τη Ζυρίχη μέχρι το Χονγκ Κονγκ, πληροφορίες για τις οποίες συγκέντρωσε η Ογκιστίν Χάμοντ σε άρθρο των Financial Times, πρόκειται να βγουν στο σφυρί δεκάδες σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα που ανήκουν σε συλλέκτες. Ανάμεσά τους φιγουράρει μια σπάνια Lamborghini, μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις του Μπομπ Ντίλαν, ένα πορτρέτο του Λούσιαν Φρόιντ από τον Φράνσις Μπέικον, το οποίο κανείς δεν είχε δει εδώ και 50 χρόνια, εκθαμβωτικά κοσμήματα, μια πρώτη έκδοση ενός βιβλίου της Μάργκαρετ Ατγουντ με χειρόγραφα σχόλια της συγγραφέως, αλλά ακόμη και σοδειές εκατό ετών του Pu Erh, που ήταν το αγαπημένο τσάι των μελών της δυναστείας Qing.

Εκπληκτικά αυτοκίνητα στις ελβετικές Αλπεις

Το ξενοδοχείο «Gstaad Palace», περιτριγυρισμένο από αλπικά δάση και γραφικές πλαγιές, υποδέχεται το εξειδικευμένο τμήμα αυτοκινήτων του οίκου δημοπρασιών Bonhams για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Κορυφαίο αντικείμενο προς πώληση είναι μια σπάνια Lamborghini Reventon του 2010, ένα από τα μόλις 15 κάμπριο με ανθρακονήματα και αμάξωμα αλουμινίου -και από τα πιο ισχυρά και ακριβά αυτοκίνητα του κόσμου- καθώς και μια Ferrari F40 του 1991, το τελευταίο μοντέλο, που επέβλεψε προσωπικά ο ίδιο ο Εντσο Φεράρι.

*Η δημοπρασία«Gstaad Sale» πραγματοποιείται στις 3 Ιουλίου και όλα τα συλλεκτικά αυτοκίνητα προς πώληση θα εκτίθενται στο ξενοδοχείο «Gstaad Palace» από την 1η Ιουλίου

Βρετανίδες εικαστικοί στο προσκήνιο

Νεαρές βρετανίδες ζωγράφοι βρίσκονται στο επίκεντρο μιας δημοπρασίας του οίκου Phillips στο Λονδίνο. Από τα σημαντικότερα έργα είναι ένας πίνακας της Φλόρα Γιούκνοβιτς εμπνευσμένος από το ροκοκό και η απεικόνιση του σαλονιού μιας γυναίκας της Κάρολαϊν Γουόκερ. Σημειώστε ότι η Γιούκνοβιτς -εικαστικός αγαπημένη στην αγορά τέχνης- έκανε πρόσφατα μια ατομική έκθεση στην γκαλερί «Victoria Miro» του Λονδίνου και ένα έργο της πωλήθηκε σε τιμή επταπλάσια από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

*Η δημοπρασία «20th Century & Contemporary Art Evening Sale» του οίκου Phillips έγινε στις 30 Ιουνίου

Ενα σπάνιο πορτρέτο του Λούσιαν Φρόιντ από τον Φράνσις Μπέικον

Ο Φράνσις Μπέικον και ο Λούσιαν Φρόιντ γνωρίστηκαν το 1944 και έγιναν αμέσως φίλοι. Τις δεκαετίες του 1950 και 1960 συναντιόντουσαν σχεδόν καθημερινά στο ατελιέ του ενός ή του άλλου, και έτρωγαν και έπιναν στα πιο διάσημα στέκια του (τότε ακόμη υποβαθμισμένου) Σόχο. Ωστόσο, η φιλία τους έληξε άδοξα λόγω μικροδιαφορών και σκηνών ζηλοτυπίας, που κούρασαν τον Φρόιντ. Και τώρα στο «Sotheby’s British Art: the Jubilee Auction», βγαίνει σε δημοπρασία το «Study for Portrait of Lucian Freud», που ζωγράφισε ο Μπέικον το 1964. Αποτυπώνοντας την τεταμένη σχέση των δύο ζωγράφων, ο πίνακας απεικονίζει τον Λούσιεν Φρόιντ καθισμένο σε έναν πάγκο, με ανοικτό πουκάμισο, τα χέρια τεντωμένα και τις γροθιές σφιγμένες, και το πρόσωπό του τερατωδώς παραμορφωμένο. Ηταν το κεντρικό πάνελ ενός τρίπτυχου που εκτέθηκε για πρώτη και τελευταία φορά το 1965. Με τη συγκατάθεση του Μπέικον το τρίπτυχο διαμελίστηκε και το αριστερό πάνελ ανήκει τώρα σε ιδιωτική συλλογή ενώ το δεξί στο Μουσείο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Είναι ένα από τα πιο πολύτιμα έργα σύγχρονης τέχνης και αναμένεται η τιμή του να ξεπεράσει τα 34 εκατ. λίρες (40 εκατ. ευρώ).

*Η δημοπρασία «British Art: the Jubilee Auction at Sotheby’s» θα γίνει στις 29 Ιουνίου

Καιρός για (άλλο ένα) tea party

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ανταποκρινόμενος την αναπτυσσόμενη αγορά συλλεκτών τσαγιού, ο οίκος Sotheby’s πραγματοποίησε στο Χονγκ Κονγκ την πρώτη του δημοπρασία τσαγιού. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε στις 24 Ιουνίου έκανε και μια δεύτερη, εστιάζοντας στο PuErh, το αρχαίο τσάι, που είχε την εύνοια της δυναστείας Qing και το οποίο συχνά συσκευάζεται σε στρογγυλά (cakes) ή ορθογώνια δέματα (bricks). Αυτή τη φορά στο «Tea Treasures: Rare Vintage & Premium PuErh» βγήκαν σε δημοπρασία 35 συσκευασίες συνολικής αξίας 400.000 δολαρίων ΗΠΑ (378.000 ευρώ) μεταξύ των οποίων τσάγια 100 ετών, και cakes της δεκαετίας του 1930.

Μυθιστορήματα με σχόλια από τους συγγραφείς τους

Η δημοπρασία «First Editions, Second Thoughts: An Auction in Support of English PEN» του οίκου Christie’s στο Λονδίνο γίνεται για τη υποστήριξη της English PEN, μιας από τις πιο παλιές οργανώσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον κόσμο. Εχει συγκεντρώσει περισσότερα από 80 βιβλία από την πρώτη τους έκδοση με χειρόγραφα σχόλια από τους συγγραφείς τους, με τις τιμές να ξεκινούν από 100 λίρες (116 ευρώ). Ανάμεσά τους υπάρχουν βιβλία, όπως τα «The Handmaid’s Tale» της Μάργκαρετ Ατγουντ με εκτεταμένα σχόλια από την ίδια τη συγγραφέα, «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time» με πολύχρωμες ζωγραφιές του Μαρκ Χάντον, «Midnight’s Children» του Σάλμαν Ρούσντι και ένα αντίγραφο του «The Spy Who Came in From the Cold», που σχολιάστηκε μόνο εν μέρει από τον Τζον Λε Καρέ αφού ο σπουδαίος συγγραφέας πέθανε το 2020.

Η διαδικτυακή δημοπρασία του οίκου Christie’s «First Editions, Second Thoughts: an Auction in Support of English PEN» άρχισε στις 28 Ιουνίου και κρατά έως 12 Ιουλίου. Η συλλογή θα εκτεθεί για το κοινό από τις 9 έως 12 Ιουλίου

Eνας νέος οίκος δημοπρασιών στο Κένσινγκτον

Ο νέος οίκος δημοπρασιών Sloane Street Auctions, που άνοιξε τον Ιανουάριο, παρουσιάζει διάφορα αριστουργήματα στην επόμενη εκδήλωσή του, με μια πληθώρα πινάκων και γλυπτών μεγάλων παλιών καλλιτεχνών, καθώς και φωτογραφίες του 20ου αιώνα των Ρίτσαρντ Αβεντον, Γκι Μπουρντέν και Σέιλ Μπίτον. Η συλλογή «The Iconic Masterpieces» περιλαμβάνει μια σειρά από πορτρέτα «Grand Manner» του 18ου αιώνα του σερ Τζόσουα Ρέινολντς, νεκρές φύσεις με τριαντάφυλλα φωτογραφισμένα με iPhone του Νικ Νάιτ και ένα λευκό αγγείο από τερακότα χαραγμένο από τον Πικάσο , το οποίο φημολογείται ότι απεικονίζει την τελευταία του σύζυγο Ζακλίν Ροκ, στα νιάτα της.

*Η δημοπρασία «Iconic Masterpieces» έγινε την 1η Ιουλίου

Σπάνια και εκθαμβωτικά πετράδια στην Γενεύη

Ενα πολύχρωμο χρυσό σετ με κολιέ και σκουλαρίκια Bulgari με χαλαζία, χρυσοπράσινο και καρνεόλη, ένα τεράστιο διαμάντι (λίγο πάνω από τρία καράτια και «τέλειο ως δαχτυλίδι αρραβώνων») και λαμπερά σκουλαρίκια με σιτρίν και διαμάντια με την υπογραφή René Boivin, εμφανίζονται μεταξύ άλλων στον οίκο Sotheby’s της Γενεύης αυτή την εβδομάδα, προσφέροντας στους συλλέκτες μια επιμελημένη έκδοση σπάνιων και εμβληματικών κοσμημάτων.

*Η δημοπρασία «Fine Jewels» του Sotheby’s στη Γενεύη, συνεχίζεται έως 7 Ιουλίου

Ο Μπομπ Ντίλαν σε λίστα δημοπρασίας

Σηματοδοτώντας την 60ή επέτειο των ηχογραφήσεων του Μπομπ Ντίλαν, η πρώτη του ηχογράφηση του «Blowin’ In The Wind» του 1962 είναι το πιο σημαντικό από τα εκθέματα της συλλογής «The Exceptional Sale», που βγάζει σε δημοπρασία ο οίκος Christie’s του Λονδίνου, και αναμένεται η τιμή της να φτάσει το ένα εκατ. λίρες (1,16 εκατ. ευρώ). Η συλλογή «περιλαμβάνει έναν πρωτοφανή αριθμό σπάνιων αριστουργημάτων με σημαντική προέλευση», μεταξύ των οποίων πορσελάνες από το προσωπικό σερβίτσιο του Ναπολέοντα και το βιολί «Hellier» Stradivarius, που δημιουργήθηκε από τον Αντόνιο Στραντιβάρι το 1679..

*Η δημοπρασία «The Exceptional Sale» πραγματοποιείται στις 7 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της Classic Week. Η συλλογή θα εκτίθεται για το κοινό στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο από 2 έως 7 Ιουλίου

