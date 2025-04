Δήμαρχος Κιέβου: Η Ουκρανία ίσως πρέπει να παραχωρήσει εδάφη για «προσωρινή» ειρήνη

Η Ουκρανία θα μπορούσε να παραχωρήσει εδάφη στην Ρωσία για την επίτευξη «προσωρινής ειρήνης» με την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, σε συνέντευξή του στο BBC που μεταδόθηκε την Παρασκευή.

«Ενα από τα σενάρια, θα ήταν να εγκαταλείψουμε εδάφη. Είναι άδικο, αλλά για την ειρήνη, μία προσωρινή ειρήνη, ίσως είναι μια λύση, προσωρινή», είπε ο 53χρονος Κλίτσκο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο ο δήμαρχος του Κιέβου έχει επικρίνει κατά το παρελθόν, θα μπορούσε να αναγκασθεί να αποδεχθεί «μία επώδυνη λύση» για την χώρα, ώστε να σταματήσουν οι μάχες.

🇺🇦 Kiev Mayor Klitschko says Ukraine may need to make territorial concessions to Russia in pursuit of a peaceful settlement. pic.twitter.com/FK3opUBob9

