Δήλωση-σοκ διχάζει τη Γαλλία: «Ισως χάσουμε τα παιδιά μας σε πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία»

Σε μια πολιτική σκηνή που ήδη δοκιμάζεται από εντάσεις και αβεβαιότητα, μια φράση ήταν αρκετή για να προκαλέσει ισχυρό σοκ στη Γαλλία: «Η χώρα πρέπει να δεχτεί ότι μπορεί να χάσει τα παιδιά της».

Η δραματική αυτή διατύπωση δεν ανήκει σε κάποιον πολιτικό που επιδιώκει εντυπώσεις, αλλά στον ίδιο τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος, μιλώντας σε συνέδριο δημάρχων, κάλεσε τη χώρα να προετοιμαστεί ψυχικά για τα ενδεχόμενα που μπορεί να φέρει η κρίση με τη Ρωσία.

Ο Μαντόν κάλεσε τους τοπικούς άρχοντες να ενημερώσουν τους δημότες ότι ενδέχεται «να χρειαστεί να αποδεχτούν να υποφέρουν, για να προστατεύσουν αυτό που είμαστε».

Υποστήριξε ότι η Γαλλία διαθέτει «όλη τη γνώση, όλη την οικονομική και δημογραφική ισχύ» για να αποτρέψει το καθεστώς της Μόσχας, αλλά προειδοποίησε πως, εάν η χώρα «δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί ότι μπορεί να χάσει τα παιδιά της» και να παράσχει απόλυτη προτεραιότητα στη βιομηχανία άμυνας, τότε διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Τα λόγια του έπεσαν σαν σπίθα σε ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Πολιτικές δυνάμεις από τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος –οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος– τον κατηγόρησαν ότι υπερέβη τα όρια και ότι συμβάλλει σε μια πολεμοχαρή ρητορική, σε μια περίοδο που το Παρίσι δεν έχει οικοδομήσει κοινό μέτωπο γύρω από το ζήτημα της ρωσικής απειλής, έγραψε το Politico.

Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, έσπευσε να εκφράσει την «απόλυτη διαφωνία» του, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δουλειά του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου «να προαναγγέλλει θυσίες λόγω διπλωματικών αποτυχιών».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, κατηγόρησε τον Μαντόν για «πολεμοκαπηλεία».

Στον αντίποδα, από τη Δεξιά, ο Σεμπαστιέν Σενί, βουλευτής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, υποστήριξε ότι ο Μαντόν «δεν έχει καμία νομιμοποίηση» να απευθύνει τέτοιες προειδοποιήσεις και εξέφρασε τον φόβο ότι αυτές οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τη σκέψη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο στρατηγός, που ανέλαβε πριν από μερικούς μήνες τη διοίκηση των Eνόπλων Δυνάμεων, είχε ήδη προϊδεάσει για τη στάση του: στην πρώτη ακρόασή του στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, πριν από έναν μήνα, είχε προειδοποιήσει ότι η Γαλλία πρέπει να είναι έτοιμη «σε τρία ή τέσσερα χρόνια» για ένα πιθανό «σοκ» σχετικό με τη Ρωσία.

Στη βάση αυτών των αντιδράσεων αντικατοπτρίζεται και μια διαρκής πολιτική διαφωνία για τη θέση της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ. Τόσο το κόμμα του Μελανσόν όσο και της Λεπέν –που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ενδέχεται να αναμετρηθούν στον επόμενο προεδρικό δεύτερο γύρο– ζητούν την έξοδο της χώρας από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Οι μεν πρώτοι θέλουν πλήρη αποχώρηση από τη Συμμαχία το συντομότερο δυνατό, ενώ οι δεύτεροι εμφανίζονται διατεθειμένοι να περιμένουν μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, συνέχισε το Politico.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αναταραχή που προκλήθηκε, ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου διευκρίνισε ότι ο στρατηγός αναφερόταν στις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας, τις οποίες χαρακτήρισε «παιδιά του Εθνους», και όχι στους γάλλους πολίτες, σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Παρίσι.

Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι «μια χώρα που δεν είναι σε θέση να αμυνθεί, θα κληθεί να υποταχθεί» και πως «αν δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, τότε είναι μια αδύναμη χώρα».

Οι πολιτικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πολίτες να είναι ανά πάσα στιγμή προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων: πολεμικών, φυσικών καταστροφών, οικολογικών ή υγειονομικών.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται με λεπτομέρεια το πώς πρέπει να κινηθούν οι πολίτες, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν στις πρώτες 72 ώρες σε περίπτωση μεγάλης κρίσης.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα κουτί βασικών ειδών πρώτης ανάγκης: φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, ραδιόφωνο, μπαταρίες, νερό και άλλα απαραίτητα εφόδια.

