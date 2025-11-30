Δικηγόροι στις κάλπες: Αρχαιρεσίες στους 63 Συλλόγους

Στις κάλπες προσέρχονται 46.878 δικηγόροι, που θα αναδείξουν νέες διοικήσεις για τους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

Στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι εκλογές θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τους Συλλόγους που δεν θα αναδείξουν νέες διοικήσεις την 30η Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή.

Για τους αθηναίους δικηγόρους υπάρχουν 36 κάλπες εκ των οποίων οι 33 θα στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)

Οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνας έχουν να επιλέξουν μεταξύ υποψηφίων που κατέρχονται χωρίς συνδυασμό και μεταξύ συνδυασμών.

Από το χώρο της ΝΔ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στις εκλογές δυο ανεξάρτητοι συνδυασμοί των 24 υποψηφίων συμβούλων ο καθένας, χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Ο παλαιός συνδυασμός του κ. Αναστασόπουλου, «Με Το Δικηγόρο» με τον οποίο συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογικές, χωρίζεται σε δύο συνδυασμούς. Ο ένας είναι η «Δράση» και ο άλλος «Στην Πράξη». Παράλληλα, στο πλευρό του κ. Αναστασόπουλου έχει δηλώσει ότι θα είναι και ο Ιωάννης Δεληγεώργης με τον συνδυασμό «#Διέξοδος», χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Ο κ. Δεληγεώργης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ το διάστημα 2017-2021.

Από τον χώρο της ΝΔ συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος.

Από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος συμμετέχει ως υποψήφιος πρόεδρος και παράλληλα έχει δικό του συνδυασμό.

Με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ») κατέρχεται και ο Θωμάς Καμενόπουλος.

Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».

Από το χώρο της Αριστεράς ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης συμμετέχει με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή», ενώ ο Αντώνης Αντανασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».

Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Κυριακή, πρώτη ημέρα των εκλογών, από τους 24.694 Αθηναίους δικηγόρους, που έχουν δικαίωμα ψήφου, προσήλθαν και ψήφισαν 5.104.

Στις φετινές εκλογές, σε σχέση με αυτές της περασμένης τετραετίας, ψηφίζουν 1.297 επιπλέον δικηγόροι.

Στη Θεσσαλονίκη, οι κάλπες έχουν στηθεί στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης. Οι δικηγόροι ψηφίζουν ξεχωριστά για τον πρόεδρο και ξεχωριστά για τους συμβούλους.

Από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, με μικρό αριθμό μελών, τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα όπως τα μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής το Αθηναϊκό Πρακτορείο είναι τα εξής:

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Ευρυτανίας, που έχει 9 εγγεγραμμένους, επανεξελέγη πρόεδρος ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας που έχει 86 εγγεγραμμένα μέλη, επανεξελέγη ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας που έχει 99 εγγεγραμμένους, εξελέγη ο Χρήστος Ντάλλας και στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων που αριθμοί 13 εγγεγραμμένους εξελέγη η Μαρία Σταυροπούλου.

