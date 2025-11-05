Δικηγόροι: Ενημέρωση μέσω SMS για υποθέσεις σε πολιτικές (αστικές) δίκες

Διαθέσιμη στους δικηγόρους της χώρας είναι από την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS για τον ορισμό δικασίμου και την έκδοση αποφάσεων σε πολιτικές-αστικές δίκες.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης. η νέα υπηρεσία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και προσώρας καλύπτει τα δικαστήρια στα οποία βρίσκεται σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ).

Με την επέκταση του ΟΣΔΔΥΠΠ σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και την ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2026, η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS θα εξυπηρετεί το σύνολο του δικηγορικού κόσμου.

Με εφαρμογές όπως αυτή της ενημέρωσης των δικηγόρων μέσω SMS -τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης- ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης προχωρά με αναβάθμιση υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους δικηγόρους και τους πολίτες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News