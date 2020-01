Δίκη Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί αγορεύουν επί ώρες στη Γερουσία, ο πρόεδρος απαντά με 142 tweets!

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε κατάχρηση εξουσίας για το προσωπικό του πολιτικό κέρδος και πρέπει να καθαιρεθεί, επειδή «το καλό και η αλήθεια μετρούν», είπαν την Πέμπτη, οι κατήγοροι στη δίκη του αμερικανού προέδρου.

Η δε προσπάθεια συγκάλυψης που ακολούθησε από τη μεριά του προέδρου «θα ντρόπιαζε ακόμα και τον Νίξον».

Οι Δημοκρατικοί κατήγοροι προσπάθησαν για περισσότερο από εννέα ώρες να καταρρίψουν τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν στα μέσα ενημέρωσης οι υπερασπιστές του προέδρου, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη μιλήσει στη δίκη.

Την Παρασκευή, οι κατήγοροι πρόκειται να αναφερθούν στην άλλη κατηγορία που έχει απαγγελθεί σε βάρος του Τραμπ, αυτή της παρακώλυσης του έργου του Κογκρέσου.

Δεδομένης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία (53 έδρες στις 100), οι Δημοκρατικοί δεν έχουν ουσιαστικά καμιά πιθανότητα να κερδίσουν τη δίκη. Ομως ελπίζουν πως, 10 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, θα μπορέσουν ενδεχομένως να πείσουν τους ψηφοφόρους να μην τον ψηφίσουν.

«Δεν μπορείτε να εμπιστευθείτε αυτόν τον πρόεδρο ότι θα κάνει αυτό που είναι καλό γι’ αυτή τη χώρα, αλλά μπορείτε να τον εμπιστευθείτε ότι θα κάνει αυτό που είναι καλό για τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε στους γερουσιαστές ο βουλευτής Ανταμ Σιφ, ο οποίος ηγείται της ομάδας των κατηγόρων.

«Αν τον κρίνετε ένοχο, πρέπει να καθαιρεθεί επειδή το καλό και η αλήθεια μετρούν, διαφορετικά πάμε χαμένοι», πρόσθεσε φανερά συγκινημένος στο τέλος της ακροαματικής συνεδρίασης.

Ο Τζέρι Νάντλερ, ένας από τους επτά κατήγορους, τόνισε ότι «η καθαίρεση είναι η ύστατη απάντηση του Συντάγματος σε έναν πρόεδρο που θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά».

Οι υπερασπιστές του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζουν αντίθετα πως ο φάκελος του κατηγορητηρίου δεν περιλαμβάνει αδίκημα με την ποινική έννοια του όρου και πως η διαδικασία της καθαίρεσης δεν έχει βάση.

Ο Νάντλερ υπενθύμισε πως δεν υποστήριζαν πάντα αυτή τη θέση και διένειμε απόσπασμα μιας συνέντευξης που είχε δώσει ο Ντέρσοβιτς το 1998, στη διάρκεια της δίκης του Μπιλ Κλίντον για τη σχέση του με την Μόνικα Λιουίνσκι.

«Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει έγκλημα, όταν έχετε κάποιον που έχει διαφθείρει το προεδρικό λειτούργημά του», έλεγε τότε ο καθηγητής του Δικαίου.

«Οταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε την εξουσία σας και κάνετε κακό σε ανθρώπους, τότε διαπράττετε ένα σοβαρό αδίκημα» κατά το Σύνταγμα, έλεγε την ίδια εποχή ο Ρεπουμπλικάνος Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος έχει γίνει τώρα ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ.

Οι υποστηρικτές του προέδρου διαβεβαιώνουν εξάλλου πως ασκούσε τον προεδρικό ρόλο του, όταν ζητούσε από την Ουκρανία να ερευνήσει τις υποθέσεις του γιου του Τζο Μπάιντεν, του Χάντερ, σ’ αυτή τη χώρα που μαστίζεται από τη διαφθορά.

«Πιστεύετε αληθινά πως επρόκειτο για μάχη εναντίον της διαφθοράς;», ρώτησε ο Σίφ διαβεβαιώνοντας πως ο πρόεδρος ήθελε μόνο «μια ανακοίνωση» ότι ανοίγει έρευνα.

«Μόνο όταν ο Μπάιντεν άρχισε να τον ξεπερνά στις δημοσκοπήσεις, άρχισε να ζητάει αυτές τις έρευνες», πρόσθεσε η συνάδελφός του Σίλβια Γκαρσία.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ επέλεξε να απαντήσει μέσω του αγαπημένου του Twitter, σπάζοντας κάθε δικό του ρεκόρ αναρτήσεων από την ημέρα που μπήκε στον Λευκό Οίκο.

Την Πέμπτη, έφτασε τα 142 tweets (!), στα οποία κατηγόρησε τους «Δημοκρατικούς και τον δόλιο Σιφ» ότι επιδίδονται σε μια παρουσίαση «γεμάτη ψέματα και διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας».

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020