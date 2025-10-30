Δικαίωση για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε δικαστική διαμάχη με το Paris Match

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ κέρδισαν μια δίκη για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους σε βάρος του γαλλικού περιοδικού Paris Match, διότι δημοσίευσε φωτογραφίες τους και των παιδιών τους, τις οποίες είχαν τραβήξει παπαράτσι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, έγινε γνωστό από μια ανακοίνωση στο περιοδικό.

Ο Ουίλιαμ, ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, υπερασπίζεται σθεναρά την ιδιωτικότητα της οικογένειας του όταν δεν παρίστανται σε επίσημες εκδηλώσεις.

Είναι η δεύτερη φορά που το πριγκιπικό ζεύγος δικαιώνεται σε μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος ενός γαλλικού περιοδικού, έπειτα από εκείνη σε βάρος του Closer, που είχε δημοσιεύσει τόπλες φωτογραφίες της Κέιτ το 2012.

Η οικογένεια προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του Paris Match, ιδιοκτησία του γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, τον Απρίλιο, ημέρες αφότου είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της στις Άλπεις.

