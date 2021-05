Δικαιούνταν ο Τόνι Μπλερ να κυκλοφορεί με χαίτη;

Τι συμβαίνει με τους άνδρες πολιτικούς και τα μαλλιά τους αυτές τις ημέρες; Μετά από δεκαετίες με κοντοκουρεμένα μαλλιά, το τριχωτό της κεφαλής τους τους έγινε ξαφνικά πεδίο δημιουργικής έκφρασης. Και πηγή διαμάχης.

Οπως φάνηκε, κανείς δεν μπορούσε να ξεπεράσει την πορτοκαλόξανθη και απίστευτα περίπλοκη κόμμωση του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι που ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πρωθυπουργός της Βρετανίας με σφραγίδα του τις πλατινέ ατίθασες τούφες του, τις οποίες χρησιμοποιεί συστηματικά για να αποσπά την προσοχή, να διασκεδάζει, να αφοπλίζει και να χειραγωγεί όσους είναι γύρω του.

Ξαφνικά, όμως, πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο ITV και με τα μακριά γκρίζα μαλλιά του, ξεπέρασε και τους δύο. Από την εποχή του προέδρου των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον, δεν έχει υπάρξει αρχηγός κράτους- μέλους του ΝΑΤΟ που να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη απογοήτευση, γράφει στους New York Times η Βανέσα Φρίντμαν.

Αν και ο κ. Μπλερ εμφανίστηκε στην τηλεόραση για να συζητήσει την μεταβίβαση της εξουσίας και την πιθανότητα ενός δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, ήταν σαφές ότι αυτό που τράβηξε την προσοχή του κοινού από την πρώτη στιγμή ήταν τα μαλλιά του. Και στα social media άρχισαν αμέσως οι συγκρίσεις του πρώην πρωθυπουργού, που κυμαίνονταν από τον «Dr. Who» της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς μέχρι τον Καρπάθιο Βίγκο των «Ghostbusters».

Από τη μια πλευρά, βέβαια, το μήκος των μαλλιών του δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη. Ολοι, στο κάτω-κάτω, περάσαμε τον τελευταίο χρόνο με αφρόντιστα μαλλιά καθώς κουρεία και κομμωτήρια έκλεισαν εξαιτίας της πανδημίας. Πολλοί άνθρωποι ανακάλυψαν το φυσικό χρώμα των μαλλιών τους για πρώτη φορά μετά από χρόνια, καθώς και τη χαρά της αλογοουράς. Και τα μαλλιά του Μπλερ μάκρυναν, όπως και τα δικά μας. Με άλλα λόγια: οι πρώην πρωθυπουργοί είναι σαν κι εμάς!

Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν είναι δυνατόν ένας βρετανός πρώην πρωθυπουργός να μην έχει πρόσβαση σε εργαλεία περιποίησης μαλλιών στο σπίτι. Σε αντίθεση με πολλούς, δεν επέλεξε να αφήσει γενειάδα της πανδημίας. Ξυριζόταν. Η σύζυγός του Τσέρι, εξάλλου, ή κάποιο από τα μεγάλα παιδιά τους, θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να κουρευτεί.

Εν τω μεταξύ, στη Βρετανία τα κουρεία άνοιξαν και πάλι στις 12 Απριλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κ. Μπλερ απολάμβανε τον πειραματισμό του με τις τρίχες του τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που άρχισε η κριτική του κόσμου.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το μάθημα.

Τα μαλλιά του Τόνι Μπλερ προκάλεσαν σοκ, αφενός γιατί απλά δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ηγέτες (πρώην ή νυν) με μακριά μαλλιά. Θυμίζουμε ότι ο Ουίλιαμ Χέιγκ, πρώην αρχηγός των Τόρηδων και υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, χλευάσθηκε δεόντως για τα καπελάκια του μπέιζμπολ που φορούσε για να καλύψει τη λαμπερή καράφλα του.

Ωστόσο τα μακριά μαλλιά του κ. Μπλερ προκάλεσαν σοκ και για έναν επιπλέον λόγο: έγιναν αφορμή να αποκαλυφθούν οι δικές μας προκαταλήψεις και προσδοκίες, όχι μόνο για τα γυναικεία μαλλιά (Μέδουσα, Λαίδη Γκοντάιβα, Μάγισσες του Σάλεμ), αλλά και για τα μαλλιά των ανδρών, επισημαίνει η Βανέσα Φρίντμαν στους Νιου Γιορκ Τάιμς. Όπως γράφει ο ανθρωπολόγος Γκραντ ΜακΚράκεν στο βιβλίο του «Big Hair: A Journey into the Transformation of Self», και για τα δύο φύλα τα μαλλιά είναι «τόπος διαβούλευσης, το μέρος όπου συλλογιζόμαστε ποιοι και τι είμαστε».

Με ποιους άνδρες, λοιπόν, συνδέουμε τα μακριά μαλλιά, ειδικά τα μακριά γκρίζα μαλλιά; Παίζουν ρόλο σε τόσο πολλές πολιτιστικές παραδόσεις που μπορεί να είναι δύσκολο να τους εντοπίσεις. Τα μακριά μαλλιά συνδέονται, για παράδειγμα, με τους ροκ σταρ της heavy metal και τους χίπις. Μάλιστα, ο κ. Μπλερ είπε στην εφημερίδα The Evening Standard ότι δεν είχε ποτέ τόσο μακριά μαλλιά από την εποχή που ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και είχε ένα ροκ συγκρότημα γνωστό ως «Ugly Rumors». Πράγμα που εγείρει υποθέσεις σχετικά με την επιθυμία του να το ξαναζήσει.

Πέρα από αυτό, τα μακριά μαλλιά παραπέμπουν στη Βίβλο, για να μην αναφέρουμε τον Μωυσή και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, συνδέονται με τον Γκάνταλφ τον Γκρίζο και τους υπόλοιπους μάγους στον «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών», καθώς και με τον Αλμπερτ Αϊνστάιν και τον μύθο του τρελού ιδιοφυιούς επιστήμονα, που είναι πολύ απασχολημένος με τον ηλεκτρισμό για να βρει χρόνο να χτενιστεί. Τέλος συνδέονται με τους ποιητές, αν και τα δικά τους μακριά μαλλιά δεν είναι γκρίζα, τουλάχιστον όχι στη συλλογική φαντασία.

Ωστόσο, τα μακριά μαλλιά δεν συνδέονται με πρώην παγκόσμιους ηγέτες. Η ιστορία με τα μαλλιά του Τόνι Μπλερ δείχνει την αξίωση του κοινού να «παγώνουν» οι ηγέτες του και να διατηρούνται σαν μέσα σε κεχριμπάρι, ακριβώς όπως ήταν τη στιγμή που εγκατέλειψαν το υψηλότερο αξίωμα. Ακόμα κι αν ήταν σχετικά νέοι όσο βρίσκονταν στο τιμόνι της χώρας τους.

Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι συνεχίζουν τη ζωή τους ως ιδιώτες. Σίγουρα, όμως, δεν πρέπει να το επιδεικνύουν, κάθε φορά που επανεμφανίζονται ως πρεσβύτεροι πολιτικοί για να μοιραστούν τη σοφία τους με τον κόσμο. Τους κάνει να φαίνονται ασυνεπείς. Και αναξιόπιστοι. Κάτι που προφανώς γνωρίζει και ο κ. Μπλερ . Γιατί όπως είπε στη Standard είχε σκοπό να τρέξει «αμέσως» στον κουρέα…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News