«Δίκαιη μοιρασιά» στην Αν. Μεσόγειο θέλει ο τούρκος ΥΠΕΞ

Τη γνωστή ρητορική της Αγκυρας χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε ότι η χώρα του θέλει μία «δίκαιη μοιρασιά» για την Ανατολική Μεσόγειο.

Οπως σημειώνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, ο Φιντάν υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συνολική συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν το Αιγαίο, ενώ φρόντισε να προσθέσει ότι η Αγκυρα θα υπερασπιστεί «με αποφασιστικότητα» τα συμφέροντά της, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου σε «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη.

«Eξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Αν. Μεσόγειο Συνεχίζουμε τα βήματα μας με αποφασιστικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», υποστήριξε ο τούρκος ΥΠΕΞ

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι «διατηρούμε τη βούληση της διατήρησης της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα».

