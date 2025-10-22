Διεθνές Δικαστήριο Χάγης: Το Ισραήλ οφείλει να διευκολύνει τη βοήθεια στη Γάζα

Το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ εξέδωσε γνωμοδότηση με την οποία καλεί το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, να συνεργαστεί με τους οργανισμούς του ΟΗΕ για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, επικρίνοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Υπηρεσία Αρωγής και Eργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) δεν έχει παραβιάσει τους κανόνες αμεροληψίας, ενώ το Ισραήλ υποχρεούται να στηρίξει τη δράση της. Η γνωμοδότηση, που ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Δεκέμβριο, ήρθε μετά τη νομοθεσία που απαγόρευσε τη λειτουργία της UNRWA στο Ισραήλ, περιορίζοντας τη δυνατότητα παροχής βοήθειας στη Γάζα.

«Η δύναμη κατοχής δεν μπορεί ποτέ να επικαλείται λόγους ασφαλείας για να αναστείλει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες», ανέφερε ο δικαστής Γιουτζί Ιουασάβα, σημειώνοντας ότι ο πληθυσμός της Γάζας «δεν έχει επαρκή πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες». Αν και μη δεσμευτική, η γνωμοδότηση έχει σημαντικό πολιτικό βάρος και αυξάνει την πίεση στο Ισραήλ να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Eθνη και άλλους φορείς.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπιαστική». Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη UNRWA ότι στελεχώνεται από μέλη της Χαμάς και ότι προωθεί αντιισραηλινή ρητορική στα σχολεία της, κατηγορίες που ο οργανισμός αρνείται, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για μαζική διείσδυση. Το δικαστήριο έκρινε πως οι ισραηλινές καταγγελίες δεν τεκμηριώνονται και χαρακτήρισε τη UNRWA «αναντικατάστατο πάροχο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Ο Ιουασάβα υπενθύμισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την πείνα του άμαχου πληθυσμού ως μέσο πολέμου. Σε απάντηση, το Τελ Αβίβ κατηγόρησε το Δικαστήριο ότι ενεργεί με πολιτικά κριτήρια και ότι τα όργανα του ΟΗΕ έχουν μετατραπεί σε «εκκολαπτήρια τρομοκρατών».

Η γνωμοδότηση εκδόθηκε ενώ βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία άνω της μίας εβδομάδας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την είσοδο αυξημένων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο για 600 φορτηγά ημερησίως.

Ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι, χαιρέτισε τη γνωμοδότηση, δηλώνοντας ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να ενισχύσει άμεσα τις επιχειρήσεις του στην περιοχή.

Η απόφαση αποτελεί μέρος μιας σειράς νομικών υποθέσεων του Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με το Ισραήλ. Το 2024, το Δικαστήριο είχε χαρακτηρίσει παράνομη την παρουσία του στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ζητώντας τον τερματισμό της κατοχής και την αποχώρηση των εποίκων.

Επίσης, έχει εκδώσει επείγοντα μέτρα για τη Γάζα, ζητώντας να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίστηκε «καταστροφική».

Η υπόθεση για τη γενοκτονία που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρκέσει χρόνια, ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι ενεργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο» και κατηγορεί τον ΟΗΕ για μεροληψία εις βάρος του.

