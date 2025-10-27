Διευθυντές 57 μουσείων για το Λούβρο: Οι θεσμοί μας δεν είναι οχυρά

Η διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι καθιστά εύθραυστη τη «θεμελιώδη αποστολή» των μουσείων να μοιράζονται «την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», χωρίς να μετατρέπονται σε «θησαυροφυλάκια», ανέφεραν διευθυντές και διευθύντριες 57 μεγάλων διεθνών μουσείων σε άρθρο τους που δημοσιεύεται τη Δευτέρα, στη Le Monde.

«Με αυτήν την κλοπή, δεν είναι μόνο το Λούβρο που υφίσταται επίθεση, αλλά τα ίδια τα μουσεία στην πιο θεμελιώδη αποστολή τους: να μοιραστούν με τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», γράφουν οι διευθυντές και διευθύντριες, μεταξύ άλλων, του Μητροπολιτικού Μουσείου (Met) της Νέας Υόρκης, του Μουσείου Πικάσο στη Παρίσι, της Εθνικής Πινακοθήκης στο Λονδίνο και του Μουσείου Τέχνης Μόρι στο Τόκιο.

Οπως επισημαίνουν, η διάρρηξη στο Λούβρο στις 19 Οκτωβρίου, κατά την οποία εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, αντιπροσωπεύει «έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των επαγγελματιών των μουσείων».

«Οι κίνδυνοι αυτοί βαραίνουν κάθε έναν από τους θεσμούς μας. Βαραίνουν κάθε έργο τέχνης από τη στιγμή που εκτίθεται», γράφουν οι υπογράφοντες.

«Οι θεσμοί μας δεν γλιτώνουν από τη βαναυσότητα του κόσμου. Αντιμετωπίζουν σήμερα πράξεις όλο και πιο βίαιες», αναφέρουν επίσης.

Ωστόσο, αυτοί οι διευθυντές και οι διευθύντριες μουσείων διαβεβαιώνουν πως τα μουσεία πρέπει να παραμείνουν τόποι ανοικτοί στον έξω κόσμο.

«Τα μουσεία δεν είναι ούτε οχυρά ούτε θησαυροφυλάκια. Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την τέχνη και το κοινό της, βρίσκουν λόγο ύπαρξης στην ανοικτοσύνη και την προσβασιμότητά τους», αναφέρουν οι υπογράφοντες το άρθρο, που προσφέρουν την «πιο ειλικρινή υποστήριξή» τους στην πρόεδρο και διευθύντρια του Λούβρου, τη Λοράνς ντε Καρ, που βρίσκεται κάτω από το φως των προβολέων μετά τη διάρρηξη.

«Η ηγεσία και (…) η αφοσίωσή της προς την αποστολή του μουσείου, κυρίως ως συναινετικού τόπου μέσα στις τόσο κατακερματισμένες κοινωνίες μας, απολαμβάνουν μεγάλου σεβασμού και θαυμασμού», γράφουν.

