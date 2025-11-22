Διαβουλεύσεις Ουκρανίας – ΗΠΑ στην Ελβετία για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Αμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram. «Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Oπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων.

Διάσκεψη ευρωπαίων ηγετών

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συναντήθηκαν για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Οι τρεις ηγέτες, που είχαν ήδη συνομιλίες την Τρίτη στο Βερολίνο, συναντήθηκαν γύρω στις 13.15 ώρα Ελλάδας, πριν από μία διευρυμένη συνάντηση μαζί με άλλους ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Αλλωστε, όπως είπαν πηγές με γνώση του θέματος στο Reuters, οι χώρες της Ε3, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, η Ιαπωνία και ο Καναδάς θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου της G20. Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, όπως γνωστοποίησε η καναδική κυβέρνηση.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους και υπογράμμισαν πως οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εμπλέκει το Κίεβο, να σέβεται τα βασικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε η καναδική κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να εργαστεί με συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, τονίζεται.

