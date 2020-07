Διαθέτει το Πεντάγωνο ένα μυστικό πρόγραμμα για UFO;

Έχει στην κατοχή του το Πεντάγωνο ντοκουμέντα και υλικό από «στενές επαφές τρίτου τύπου» αμερικανικών αεροσκαφών με ΑΤΙΑ;

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times, ένα απόρρητο πρόγραμμα του Πενταγώνου διεξάγει αναλύσεις για πάνω από μια δεκαετία, για διάφορες συναντήσεις μεταξύ στρατιωτικών σκαφών και μη αναγνωρισμένων εναέριων σκαφών, γνωστών και ως UFO.

Σύμφωνα με τους ΝΥTimes [με συνδρομή], το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το πρόγραμμα έληξε, αλλά μια έκθεση της επιτροπής της Γερουσίας τον περασμένο μήνα αποκάλυψε δαπάνες για ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Unidentified Aerial Phenomenon Task Force.

Η έκθεση ανέφερε ότι η επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες της ειδικής ομάδας για τη συλλογή και την τυποποίηση δεδομένων σχετικά με «μη αναγνωρισμένο εναέριο φαινόμενο, καθώς και τους δεσμούς τους με ξένες κυβερνήσεις και πιθανές απειλές».

Τώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι η μυστική ομάδα εργασίας αναμένεται να δημοσιεύσει νέα και ανησυχητικά ευρήματα που μπορεί να αφορούν οχήματα κατασκευασμένα από υλικά που δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη.

«Το Υπουργείο Αμυνας κυκλοφορεί τα βίντεο για να ξεκαθαρίσει τυχόν παρανοήσεις από το κοινό σχετικά με το εάν το υλικό που κυκλοφόρησε ήταν πραγματικό ή όχι ή αν υπάρχουν περισσότερα στα βίντεο», ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωση που κυκλοφόρησε μαζί με τα κλιπ.

«Τα εναέρια φαινόμενα που παρατηρούνται στα βίντεο παραμένουν χαρακτηρισμένα ως “μη αναγνωρισμένα”».

Τον Σεπτέμβριο, το Πολεμικό Ναυτικό των Η.Π.Α. αναγνώρισε ότι τρία βίντεο UFO που κυκλοφόρησαν από τον πρώην τραγουδιστή των Blink-182 Τομ ΝτεΛονγκ και δημοσιεύθηκαν από τους The New York Times ήταν πραγματικά «άγνωστα» αντικείμενα.

«Το Ναυτικό θεωρεί τα φαινόμενα που περιέχονται ή απεικονίζονται σε αυτά τα τρία βίντεο ως μη αναγνωρίσιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Τζόζεφ Γκράντισερ στο The Black Vault, έναν ιστότοπο αφιερωμένο σε αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά έγγραφα.

Ο αστροφυσικός και πρώην σύμβουλος του προγράμματος UFO από το 2007, Eρικ Ντέιβις, δήλωσε στους ΝΥTimes ότι όντως έδωσε μια διαβαθμισμένη ενημέρωση στην υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας ήδη από τον Μάρτιο σχετικά με «αεροσκάφη που δεν κατασκευάστηκαν σε αυτό τον πλανήτη».

«Δεν θα μπορούσαμε να τα κατασκευάσουμε οι ίδιοι», τόνισε.

Με την πάροδο των ετών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κυκλοφόρησε πλάνα στρατιωτικών συναντήσεων με άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Τον Απρίλιο, το Πεντάγωνο αποχαρακτήρισε βίντεο από το 2004 και το 2015 που έδειχναν «εξωγήινα» αντικείμενα.

No Longer in Shadows, Pentagon’s U.F.O. Unit Will Make Some Findings Public @nytimes https://t.co/K0DUX5kP9X Unidentified Aerial Phenomenon Task Force : “We have a deviate, Tomahawk.” “We copy. There’s a voice.” “We have gross oscillation here” https://t.co/jbyz4EjVXy — Aly-Khan Satchu (@alykhansatchu) July 27, 2020

Το 2017, οι New York Times αποκάλυψαν την ύπαρξη μιας προηγούμενης μονάδας, που ονομάζεται Advanced Aerospace Threat Identification Program.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας δήλωσαν τότε ότι η μονάδα και η χρηματοδότησή της ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων είχε λήξει μετά το 2012.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στο πρόγραμμα, ωστόσο, δήλωσαν ότι εξακολουθεί να λειτουργεί από το 2017 και μετά, δηλώσεις που αργότερα επιβεβαιώθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2007 υπό την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο γραφείο του υφυπουργού Άμυνας Πληροφοριών, το οποίο παραμένει υπεύθυνο για την εποπτεία του.

Αλλά ο συντονισμός της με την κοινότητα πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών, όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο της Γερουσίας.

Το πρόγραμμα, τελικά, δεν έληξε ποτέ αυτά τα χρόνια, αλλά λίγα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τις επιχειρήσεις μετά το 2017.

Ο,τι και αν ισχύει… the truth is out there, που έλεγαν και τα Χ-Files.

Δηλαδή, η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω…