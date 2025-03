Διαστημικός καβγάς Μασκ – αστροναυτών για την οδύσσειά τους

Καθ’ οδόν προς τη Γη βρίσκονταν από τις 7 το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) οι δύο αστροναύτες της NASA, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Διάστημα για εννέα μήνες, λόγω βλάβης στο διαστημόπλοιο της Boeing που τους μετέφερε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς και μη διαθεσιμότητας σκάφους της SpaceX.

Η περιπέτειά τους έγινε ακόμα μία αφορμή για επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι «τους εγκατέλειψε», κάτι που διέψευσε τόσο ο Λευκός Οίκος επί Μπάιντεν, όσο και η NASA, αλλά και οι ίδιοι οι αστροναύτες. Ο τσακωμός συνεχίστηκε μεταξύ του Ελον Μασκ και πρώην μελών του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς, που αρχικά θα έμεναν στο Διάστημα οκτώ ημέρες, αναχώρησαν το πρωί της Τρίτης με την κάψουλα Dragon της SpaceX και προορισμό τον ωκεανό κοντά στις ακτές της Φλόριντα, όπου θα προσθαλασσωθούν λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).

Οι υπεύθυνοι της αποστολής θα καθορίσουν την ακριβή τοποθεσία αφού αξιολογήσουν τις καιρικές συνθήκες.

Μαζί τους ταξιδεύουν ο αμερικανός αστροναύτης Νίκολας Χέιγκ και ο ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντρ Γκορπούνοφ.

Με τη φράση «θα μας λείψετε, καλό ταξίδι», τους ξεπροβόδισε η Αν ΜακΚλέιν της NASA από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σε ύψος 418 χλμ από τον Ειρηνικό.

Η NASA θα μεταδώσει απευθείας την επιστροφή τους στη Γη.

Ντυμένοι με τις στολές επανεισόδου, με μπότες και κράνη, οι αστροναύτες εθεάθησαν στα πλάνα της NASA να γελούν, να αγκαλιάζονται και να ποζάρουν για φωτογραφίες με τους συναδέλφους τους από τον σταθμό λίγο πριν κλειστούν στην κάψουλα για δύο ώρες τελικών δοκιμών.

The @SpaceX Dragon spacecraft carrying four #Crew9 members undocked from the station at 1:05am ET today and is headed for a splashdown off the coast of Florida in the Gulf of America at 5:57pm. More… https://t.co/eISgbf1ngL pic.twitter.com/kHSzIlrZhP

— International Space Station (@Space_Station) March 18, 2025