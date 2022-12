Διάσκεψη Προέδρων ΕΚ: Ομόφωνη η απόφαση για την καθαίρεση Καϊλή από την αντιπροεδρία

Την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ομόφωνα η Διάσκεψη των Προέδρων.

«Η Διάσκεψη των Προέδρων ομόφωνα αποφάσισε σήμερα να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόωρη παύση των αρμοδιοτήτων της Εύας Καϊλή», ανακοίνωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

The integrity of @Europarl_EN comes first and foremost.

Today at 1200hrs, @Europarl_EN will vote on the unanimous proposal of the Conference of Presidents to bring to an end the term of office of Vice-President Eva Kaili. pic.twitter.com/IknC0Zv6q3

