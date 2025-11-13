Διαρρήκτες εμβόλισαν μηχανές της ΔΙΑΣ στον Αγιο Δημήτριο Αττικής – τρεις αστυνομικοί τραυματίες

Επεισοδιακή καταδίωξη κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11), στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην οδό Αντιόπης μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο κέντρο ‘Αμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως γινόταν διάρρηξη σε σπίτι.

Με το που έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο είδαν τέσσερις άντρες να βγαίνουν από σπίτι, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Κατά την προσπάθεια τους οι δράστες εμβόλισαν με το όχημα τους δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί , σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα πυροβολώντας τρεις φορές τα λάστιχά του, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν.

Λίγη ώρα αργότερα και μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα των δραστών εγκαταλειμμένο στην οδό Κατριβάνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

