Διαψεύδει το Πακιστάν τα περί «κρυφής συμφωνίας με την Ελλάδα για 500.000 εργάτες»

Σε διευκρινιστική ανάρτηση στην πλατφόρμα X προχώρησε την Τετάρτη ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού του Πακιστάν για θέματα Εργασίας, Jawad Sohrab, με αφορμή δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αδωνι Γεωργιάδη να έχει συνάψει «κρυφή συμφωνία» με τον ίδιο για τη μετάκληση 500.000 εργατών από το Πακιστάν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας η ανάρτηση του πακιστανού αξιωματούχου «αποκαθιστά την αλήθεια».

Κατά την ανάρτηση, λοιπόν, «δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ούτε καν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν για τη συμμετοχή οποιουδήποτε πακιστανού μετανάστη εργάτη στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία».

«Ο Αδωνις Γεωργιάδης κι εγώ διερευνήσαμε την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. Προσωπικά, έχω εντυπωσιαστεί από την ακεραιότητα, τον πατριωτισμό και την ευφυία του να διερευνήσει νέες δυνατότητες για τη χώρα του», προσέθεσε ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού του Πακιστάν, αναφερόμενος σε πρόσφατη συνάντησή τους η οποία έδωσε λαβές για τα όσα διακινήθηκαν από μερίδα του Τύπου.

CLARIFICATION-There is no official agreement nor even an understanding between Greece & Pakistan for any Pakistani migrant worker(s) participation in Greek construction industry. @AdonisGeorgiadi & I had explored the possibility of future collaboration. On a personal note, I was…

— Jawad Sohrab (@JawadSohrab) December 20, 2023