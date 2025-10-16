Διαψεύδει τις φήμες για παραίτησή του ο Κώστας Τσιάρας

Σε διάψευση δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για υποβολή της παραίτησής του στον Πρωθυπουργό προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τονίζοντας ότι «δεν λιγοψύχησα ποτέ».

Στην ανάρτησή του ο κ. Τσιάρας υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.

Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Υπογραμμίζεται ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στρέφεται στην άμεση δρομολόγηση των πληρωμών των επιδοτήσεων από τον (παλιό) ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το κλίμα, κυρίως στη Θεσσαλία, όπου υπάρχουν χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι που αναμένουν τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, είναι βαρύ για το κυβερνών κόμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι εχθές ο κ. Τσιάρας προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τις αρχικές πληρωμές που αφορούν κυρίως βιολογικά προϊόντα, ενώ ολόκληρη η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των επιτελών του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε αγώνα δρόμου για τη διευθέτηση του παραπάνω ζητήματος.

