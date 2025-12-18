Διάγγελμα Τραμπ: Επίθεση κατά Μπάιντεν και μεταναστών για ακρίβεια και εγκληματικότητα

Σε ένα σπάνιο 20λεπτο τηλεοπτικό διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ περηφανεύτηκε για τα επιτεύγματά του και κατηγόρησε για μία ακόμα φορά τον Τζο Μπάιντεν για τις υψηλές τιμές των προϊόντων, καθώς βλέπει ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

«Πριν 11 μήνες κληρονόμησα ένα χάος, το διορθώνω», δήλωσε ο Τραμπ στο διάγγελμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που συχνά διαμαρτύρεται ότι οι Αμερικανοί δεν εκτιμούν τα επιτεύγματά του, δεν παρουσίασε νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής. Αντιθέτως, στην ομιλία του παραπονέθηκε για την εισβολή των μεταναστών, την εγκληματικότητα και τα δικαιώματα των… τρανς.

Απέδωσε τις ευθύνες για την τρέχουσα κατάσταση των ΗΠΑ στον Μπάιντεν, σε προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες που είχε συνάψει η Ουάσινγκτον, στους μετανάστες και στο διεφθαρμένο σύστημα, όπως το χαρακτήρισε.

Παράλληλα εξήρε το έργο της κυβέρνησής του τον χρόνο που πέρασε αναφορικά με διάφορα ζητήματα, από τη μείωση των διελεύσεων παράτυπων μεταναστών ως τη μείωση των τιμών σε κάποια προϊόντα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα είναι πιο ισχυρές του χρόνου.

Μεταξύ των λίγων νέων ανακοινώσεων που έκανε, ήταν η παροχή ενός «πολεμικού πριμ» για 1,45 εκατομμύριο αμερικανούς στρατιωτικούς, ύψους 1.776 δολαρίων, το οποίο θα καταβληθεί την επόμενη εβδομάδα.

Το ποσό αυτό παραπέμπει στη χρονολογία της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που εορτάζουν το επόμενο έτος την επέτειο 250 χρόνων από ιδρύσεως κράτους.

Οσον αφορά τους υπόλοιπους Αμερικανούς, ο 79χρονος Τραμπ τους διαβεβαίωσε ότι θα ζήσουν «μια οικονομική άνθηση που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος», καθώς οι οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν χάρη στη φορολογική του πολιτική, τους δασμούς που έχει επιβάλει στα εισαγόμενα προϊόντα και στην αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ από επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FED).

Το διάγγελμα αυτό αποτέλεσε ευκαιρία για τον πρόεδρο να αναφερθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο επανειλημμένα έχει χαρακτηρίσει «απάτη» των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές, αλλά τόνισε «ρίχνω αυτές τις υψηλές τιμές και τις ρίχνω γρήγορα» -αν και έχει ήδη περάσει σχεδόν ένας χρόνος που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του σε πρόταση των Ρεπουμπλικανών να δίνονται απευθείας χρήματα στους Αμερικανούς προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος της ασφάλισης υγείας, αντί να προσφέρονται επιδοτήσεις μέσω του προγράμματος Obamacare. Η πρόταση αυτή δεν έχει λάβει επαρκή υποστήριξη από το Κογκρέσο ακόμη.

«Θέλω τα χρήματα να πάνε απευθείας στους πολίτες ώστε να αγοράζετε τη δική σας ασφάλεια υγείας», τόνισε ο Τραμπ. «Οι μοναδικοί χαμένοι θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες».

Επανέλαβε μάλιστα ότι χάρη στον ίδιο θα μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στη χώρα έως και… «600%»!

Πτώση στις δημοσκοπήσεις

Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε και πάλι ότι συνέβαλε στον τερματισμό οκτώ πολέμων, έναν αριθμό που σύμφωνα με τους ειδικούς δεν είναι πραγματικός, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στο πολεμικό σκηνικό που έχει δημιουργήσει στη Λατινική Αμερική και τη Βενεζουέλα.

Επίσης, έκανε λόγο για επενδύσεις 18 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του στην προεδρία.

«Πριν από έναν χρόνο η χώρα μας ήταν νεκρή (…) Τώρα είμαστε η πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί οφείλονται στην «εισβολή» των μεταναστών στη διάρκεια της θητείας Μπάιντεν και εξέφρασε την ικανοποίησή του που έχει ξεκινήσει μια διαδικασία «αντίστροφης μετανάστευσης».

Κατηγόρησε τους μετανάστες ότι προκάλεσαν στεγαστική κρίση, ότι «έκλεψαν» δουλειές και ότι «γέμισαν» τα νοσοκομεία, συνοψίζοντας ότι ζουν εις βάρος των αμερικανών φορολογουμένων.

Ωστόσο νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, έδειξε ότι μόνο το 33% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική ο Τραμπ.

Μετά το διάγγελμα αυτό οι Δημοκρατικοί σχολίασαν ότι ο πρόεδρος δεν προσέφερε πολλές λύσεις στα προβλήματα των Αμερικανών.

Ο Τραμπ «μόλις απέδειξε ότι ζει σε μια γυάλα τελείως αποκομμένος από την πραγματικότητα που βιώνουν και αισθάνονται καθημερινά οι Αμερικανοί», αντέδρασε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ. «Τα γεγονότα είναι σαφή: οι τιμές αυξάνονται, η ανεργία αυξάνεται και δεν υπάρχει καμία βελτίωση στον ορίζοντα», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ της Βιρτζίνια χαρακτήρισε την ομιλία «μια θλιβερή προσπάθεια αντιπερισπασμού».

