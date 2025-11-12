Διαφθορά στην Ουκρανία: Η κυβέρνηση έπαυσε τον υπουργό Δικαιοσύνης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έπαυσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός της χώρας, εν μέσω ευρείας έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα.

Η Γιούλια Σβιριντένκο διευκρίνισε μέσω του Telegram ότι η έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Ο Γκαλουστσένκο, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Ενέργειας, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, είχε ανακοινώσει την Τρίτη, το υπουργείο του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αυτό σχετίζεται με την έρευνα για την υπόθεση διαφθοράς, η οποία διεξάγεται από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΓΚΔ).

Η φωνή του Γκαλουστσένκο έχει καταγραφεί σε ηχογραφημένη συνομιλία με μερικούς από τους υπόπτους στην υπόθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Γκαλουστσένκο συμφώνησε με την απόφαση της κυβέρνησης, λέγοντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «η αναστολή των καθηκόντων μου για το διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα, είναι ένα πολιτισμένο και αρμόζον σενάριο».

«Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου στη νομική αρένα και θα αποδείξω τη θέση μου», πρόσθεσε ο Γκαλουστσένκο χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έρευνας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News