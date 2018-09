Διά βίου αποκλεισμός σε οπαδό της Λυών που χαιρέτησε ναζιστικά [βίντεο]

Υπάρχουν ομάδες που σέβονται την ιστορία, τους παίκτες και τους φιλάθλους τους. Και υπάρχουν χώρες όπου οι αρμόδιοι λειτουργούν γρήγορα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Η γαλλική Λυών έκανε αυτό που όφειλε να κάνει κάθε ομάδα αφού ανακοίνωσε ότι θα αποκλείσει δια βίου από τις εξέδρες του γηπέδου της οπαδό που έκανε ναζιστικό χαιρετισμό.

Ο οπαδός «συνελήφθη» να χαιρετά ναζιστικά προς τους οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι στο νικηφόρο αγώνα της γαλλικής ομάδας για την πρεμιέρα του φετινού Champions League.

«Όταν τον ταυτοποιήσουμε θα του απαγορεύσουμε δια βίου τόσο την είσοδο στο γήπεδο μας όσο και τα ταξίδια στο εξωτερικό για αγώνες της ομάδας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Λυών.

Nazi Salute in the Lyon end tonight. No need for that in football. pic.twitter.com/315YAqVkny

— 🤴🏼 (@DrCugat) 19 Σεπτεμβρίου 2018