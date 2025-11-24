Δένδιας: Το νέο μισθολόγιο στις ΕΔ διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη

Για το νέο μισθολόγιο στις Ενοπλες Δυνάμεις, τα μέτρα στήριξης στη στρατιωτική οικογένεια, με έφμαση στο νέο οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου και την αντιμετώπιση -όπως ισχύει για άλλες κοινωνικές ομάδες- της ακρίβειας και του κόστος ζωής, μίλησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τον χαιρετισμό του την Κυριακή στην εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στο Μέγαρο Μουσικής.

Το νέο μισθολόγιο, τόνισε ο υπουργός, αποτυπώνει τη βούληση αναγνώρισης της ιδιαίτερης προσφοράς, διαχωρίζει τον βαθμό από τη μισθολογική εξέλιξη και προβλέπει πραγματικές αυξήσεις που κυμαίνονται από 13% έως 53%, επικαλούμενος μάλιστα και ενδεικτικά παραδείγματα:

– Ανθυπολοχαγός με 3 έτη υπηρεσίας σε παραμεθόριο θα δει αύξηση 379 ευρώ τον μήνα (από 1.197 ευρώ σε 1.576 ευρώ – 31,7 %) και 4.548 ευρώ ετησίως.

– Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης Φρεγάτας με 23 έτη υπηρεσίας θα δει αύξηση 1.000 ευρώ το μήνα (από 1.913 ευρώ σε 2.913 ευρώ – 52,3 %) και 12.000 ευρώ ετησίως.

Οπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας, οι αυξήσεις έρχονται από εξοικονομήσεις από εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων ενώ για το νέο μισθολόγιο εξήγησε ότι θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου.

Ολιστική προσέγγιση, με συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για τα στελέχη και φροντίδα της στρατιωτικής οικογένειας

«Οι εξοικονομήσεις που θα κάνουμε – διαβεβαίωσε- θα επιστρέφουν στα στελέχη μας ως μισθολογικό μέρισμα και κατά συνέπεια θα συνεχίσω την πορεία των εξοικονομήσεων και το 2026 θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί ένα ενάρετο πρότυπο για το ελληνικό Δημόσιο. Ενα πολύ καλό παράδειγμα».

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, «χρειαζόμαστε έναν συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για τον άνθρωπο που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του» και στο πλαίσο αυτό αναφέρθηκε στη σειρά μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας. Γιατί «δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά Δικαιώματα της πατρίδας μας. Είναι και οι οικογένειες. Σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι πάντα ορατά. Οι οικογένειες είναι οι Στρατιώτες, οι Ναύτες, οι Αεροπόροι χωρίς στολή, χωρίς βαθμούς, χωρίς παράσημα».

«Αυτό υπηρετεί η “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη φροντίδα της στρατιωτικής οικογένειας», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, «με καλύτερους μισθούς, που ήδη περιλαμβάνονται στο νομοθέτημα που βρίσκεται σε δημόσια Διαβούλευση. Με αξιοπρεπή, δωρεάν στέγη. Με πραγματικές διευκολύνσεις στην καθημερινότητα. Με φροντίδα για τα παιδιά. Με αποτελεσματικό σύστημα Υγείας. Με μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία. Κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας, επιστρέφει πολλαπλάσιο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε αποτροπή, σε ηθικό».

Για την εξασφάλιση δωρεάν στέγης στα στελέχη, με το νέο οικιστικό πρόγραμμα προχωρά η κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση 7.030 υφιστάμενων κατοικιών, ένα σύνολο 17.484 σπιτιών.

Είναι το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που εκτελέστηκε ποτέ στην Ελλάδα, με προτεραιότητα εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και διευκρίνισε ότι η ολοκλήρωση των πρώτων 1.059 νέων κατοικιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη – 49 θα παραδοθούν εντός των επόμενων ημερών στο Χαϊδάρι και το σύνολό τους μέχρι το τέλος του 2026.

Οσον αφορά την καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, «το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε ελληνικής οικογένειας», όπως αναγνώρισε ο κ. Δένδιας, το υπουργείο προχωρά στη δημιουργία της Ενιαίας Διακλαδικής Διοίκησης Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων.

Αναλυτικότερα, όπως εξήγησε, τα στρατιωτικά πρατήρια θα ομογενοιοποιηθούν και θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εφοδιασμού, με κεντρική διαπραγμάτευση τιμών και με τεχνολογία logistics.

Ο στόχος, σαφής και ποσοτικά μετρήσιμος: «Το “Καλάθι της Στρατιωτικής Οικογένειας” θα καταστεί, μεσοσταθμικά, κατά 20% έως 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς. Έχουμε τεκμηριωμένους υπολογισμούς και θα το παρακολουθούμε με σαφή, αντικειμενικά κριτήρια».

Μιλώντας εξάλλου για τη φροντίδα για τα παιδιά και την ενίσχυση της μητρότητας σε συνάρτηση με το Δημογραφικο, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρειαζόμαστε νέους Ελληνες. Αρνούμαι την άνευ όρων παράδοση στην απειλή της εθνικής μας συρρίκνωσης. Η στρατιωτική οικογένεια το βιώνει πιο έντονα, με την υπογεννητικότητα, τις μεταθέσεις, το ασταθές περιβάλλον, τις αυξημένες απαιτήσεις. Πρέπει να στηρίξουμε στην πράξη το δικαίωμα της οικογένειας να μεγαλώσει».

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέφερε ότι δρομολογείται νέα Μαιευτική Κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου, με προοπτική να δημιουργηθεί Μαιευτική Κλινική στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ηδη, σημείωσε, έχει θεσπιστεί η δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ θα διευρυνθεί η δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων και όπως έκανε γνωστό, «το μέτρο θα επεκταθεί στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση».

Για τη φροντίδα για τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κατασκευάζονται έξι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ενώ ανακατασκευάζονται και επεκτείνονται υφιστάμενα κτήρια, ώστε να φιλοξενήσουν περισσότερα βρέφη και νήπια.

Αναβαθμίζεται παράλληλα και το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με σύγχρονες προδιαγραφές και ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της στρατιωτικής οικογένειας με αυξημένες ανάγκες να λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα.

Κίνητρα δίνονται εξάλλου και σε όποιον επιθυμεί σπουδάζοντας να βοηθήσει την πατρίδα. Στο πλαίσιο θέσπισης υποτροφιών για φοιτητές που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα προβεί στην κατασκευή τεσσάρων νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών.

«Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δεν αποτελούν μόνο κρίσιμη υποδομή αλλά και πυλώνας φροντίδας για τη στρατιωτική οικογένεια. Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό τους, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό», επεσήμανε και γνωστοποίησε πως «είμαστε σε επαφή με το Ιδρυμα Νιάρχος, για την παροχή σύγχρονου software logistics, για να μηχανογραφήσουμε πλήρως τη λειτουργίας τους, και να τη βελτιστοποιήσουμε».

Στο ίδιο πνεύμα μέριμνας, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο καθιερώνει πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στις υγειονομικές δαπάνες – από το 15% που ίσχυε έως σήμερα – όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά, όπως είπε, στην ίδρυση Πρότυπου Κέντρου Αντιμετώπισης Πολεμικού Τραύματος. «Εχει ήδη οργανωθεί συνέδριο για αυτό στις 17 Ιανουαρίου 2026» και «μας βοηθάει ο Γιώργος Βέλμαχος, καθηγητής στο Harvard και χειρουργός στο Massachusetts General, ο άνθρωπος που περιέθαλψε τα περισσότερα θύματα στο Μαραθώνιο της Βοστόνης», θέλησε να επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους δωρητές και ενδεικτικά ανέφερε τη δωρεά της οικογένειας Βαρδινογιάννη, για την ανέγερση 2 νέων ορόφων στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τον κ. Αγγελάκο για την εγκατάσταση μιας καινούργιας μονάδας παραγωγής οξυγόνου και ενός αξονικού τομογράφου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τον υποναύαρχο ε.τ. Πάνο Λασκαρίδη για τη μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 32 θέσεων, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση για «μια σημαντική δωρεά» στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη και την Eurobank για την ανακαίνιση του Διαβητολογικού Ιατρείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας.

Στην αναφορά του τέλος στη μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία, τόνισε πως «δεν μπορούμε να ξεχνάμε όσους υπηρέτησαν την πατρίδα με πίστη και αφοσίωση και αφυπηρέτησαν» και πλέον δημιουργούνται τρία νέα συγκροτήματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αποστράτων, με οργανωμένες υπηρεσίες φροντίδας, με βασική ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

Επιπλέον συστήνεται Διακλαδική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στο ΝΙΜΤΣ, με σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης ενώ υλοποιείται ένα πλέγμα δράσεων όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα ‘Ατομα με Αναπηρία.

Για τις υπηρεσιακές διευκολύνσεις, με νέα υπουργική απόφαση καθορίζονται ρυθμίσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών, για την προστασία του θεσμού της οικογένειας, τη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών, την απαλλαγή από υπηρεσίες διανυκτέρευσης, όπου αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, το μειωμένο ωράριο εργασίας και η συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.

Μιλώντας για τη νέα αντίληψη, ο υπουργός υπογράμμισε πως η οικογένεια δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη στήριξη του στελέχους ώστε να μπορεί να εκτελεί τη συνταγματική του αποστολή».

Ολα τα παραπάνω, κατέληξε ο Νίκος Δένδιας, συγκροτούν «ένα πλέγμα» τονίζοντας ότι «στο επίκεντρο μιας αποτελεσματικής άμυνας βρίσκεται το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων». Διότι «χρωστάμε σε αυτό το στέλεχος και στις οικογένειες των στελεχών μας. Τους χρωστάμε να παραδώσουμε στους επόμενους μια Ελλάδα με διασφαλισμένη τη δυνατότητα άσκησης της κυριαρχίας της. Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού, τιμάμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Τις τιμάμε με τον πιο στέρεο τρόπο. Τιμάμε τη Στρατιωτική Οικογένεια», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε τον χαιρετισμό του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News