Δένδιας στον ΣΕΒ: Στροφή στην εγχώρια παραγωγή αμυντικών συστημάτων

Για την ενίσχυση και αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ως βασικού πυλώνα της εθνικής άμυνας και της τεχνολογικής προόδου, ικανής να παράγει τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας και ανταγωνιστικά προϊόντα, μίλησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ.

Οπως ανέφερε, το υπουργείο αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο τομέα ως «μοχλό ανάπτυξης και τεχνολογικής υπεροχής» με δύο βασικούς στόχους: την αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι, σε αντίθεση με πρακτικές του παρελθόντος, η χώρα υιοθετεί ένα νέο μοντέλο επενδύσεων «με σταθερή εθνική συμμετοχή και μετρήσιμη απόδοση», θέτοντας ως στόχο τουλάχιστον 25% ελληνική συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Παρουσιάζοντας την «Ατζέντα 2030», την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας», σημείωσε ότι πρόκειται για μια στρατηγική που συνδέει τη στρατιωτική ισχύ με την εγχώρια τεχνολογική και βιομηχανική παραγωγή.

«Μετατρέπουμε την Αμυνα σε μοχλό ανάπτυξης και την καινοτομία σε παράγοντα εθνικής ισχύος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η οικοδόμηση ενός ισχυρού, αυτάρκους και καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί «εθνική αναγκαιότητα», που απαιτεί συνεργασία κράτους, θεσμών, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι αμυντικές δαπάνες, όταν σχεδιάζονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης: «Αυτός είναι ο δρόμος της εθνικής επιβίωσης , δρόμος ευθύνης, σχεδίου και αποτελέσματος».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων. Οπως ανέφερε, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για παραγωγή και συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων, συμμετέχοντας ενεργά στις ευρωπαϊκές αλυσίδες άμυνας και στα σχετικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη συντονισμένης δράσης κράτους και επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν χρόνιες στρεβλώσεις που εμπόδιζαν την ανάπτυξη του κλάδου και να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες που δημιουργούν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

«Η άμυνα είναι υπόθεση όλων μας», σημείωσε, αναφερόμενος και στη συμβολή των επιχειρήσεων μέσω της στήριξης της Ενεργού Εφεδρείας.

