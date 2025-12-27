Απάντηση Αθήνας μέσω Δένδια στη νέα φάση της τουρκικής προκλητικότητας

Καθώς η Αθήνα βρίσκεται, κατά τα φαινόμενα, αντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο τουρκικών προκλήσεων –και ενδεχομένως αποστασιοποίηση από την προσέγγιση των «ήρεμων νερών»–, ο Νίκος Δένδιας, υπουργός Άμυνας, απάντησε από τη Σάμο, όπου βρέθηκε την Παρασκευή, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις προκλητικές αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας που έφτασε στο σημείο να εγκαλέσει την Ελλάδα για τις τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου!

Μιλώντας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε αρχικά ότι «ουδένα απειλεί η Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας «δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιονδήποτε γείτονά της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

Όπως συμπλήρωσε, «από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο υπουργός κατέληξε σημειώνοντας ότι «έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές».

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας», προσθέτοντας ότι εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στη Σάμο, όπου επισκέφθηκα την έδρα της 79 ΑΔΤΕ και αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την… pic.twitter.com/MDCdn8CwKo — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 26, 2025

Στροφή της Αγκυρας και τέλος στα «ήρεμα νερά»

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα επέρριψε τις ευθύνες για τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο… στην Ελλάδα!

Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επέμεινε ότι η Τουρκία δεν είναι η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων» ανέφερε ο Ακτούρκ, προσθέτοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Σύμφωνα με αναλυτές, τα μηνύματα που εκπέμπει η Αγκυρα τον τελευταίο καιρό προαναγγέλλουν επιστροφή στη στρατηγική των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου αλλά και το τέλος στα «ήρεμα νερά».

Σημείο καμπής αυτής της αλλαγής στρατηγικής της Τουρκίας θεωρείται η περαιτέρω στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας – Ισραήλ, που στην Αγκυρα γίνεται αντιληπτή ως «αντιτουρκική συμμαχία»

