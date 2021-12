Δένδιας: Πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια – Συνάντηση για το Σαχέλ

Τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάγκη σταθεροποίησης της κατάστασης στα Δυτικά Βαλκάνια ανέπτυξε στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στη Ρίγα της Λετονίας ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στους ομολόγους του εξήγησε ακόμη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή τους πορεία.

«Σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση εδώ στη Ρίγα, στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Νίκος Δένδιας είχε διμερείς συναντήσεις με τους νέους υπουργούς Εξωτερικών της Ολλανδίας και της Νορβηγίας. «Υπάρχουν πολλά κοινά, μεταξύ των οποίων και τα θέματα του Δικαίου της Θάλασσας που μπορούν και πρέπει να συζητηθούν» υπογράμμισε σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών στη δήλωσή του.

Στο περιθώριο της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, είχα σύντομη συνάντηση με τη νέα 🇳🇴 ΥΠΕΞ A.Huitfeldt υπό το φως της συμμετοχής της Νορβηγίας σε ΣΑ ΟΗΕ – On the margins of #NATO #ForMin in #Riga, Ι had a brief meeting with new 🇳🇴 FM @AHuitfeldt in light of #Norway’s #UNSC membership. pic.twitter.com/JQIY6I2aN9

