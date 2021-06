Δένδιας: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας με την παραπομπή της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο

Ελλάδα και Αλβανία ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς τους σχέσεις, με την απόφαση να παραπέμψουν την οριοθέτηση της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε χαιρετισμό του στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Open Society Foundation Albania (OSFA), με αντικείμενο τις ελληνο-αλβανικές σχέσεις «Albania and Greece Relations: what do citizens think».

«Αυτή η απόφαση είναι υποδειγματική για το πώς μπορούν να επιλυθούν σημαντικά ζητήματα όταν και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη επικεντρώνονται στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και στις σχέσεις καλής γειτονίας» ανέφερε, μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, ο Νίκος Δένδιας.

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό του, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, καθώς και στη συμβολή της ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και των Αλβανών πολιτών που ζουν και ευημερούν στην Ελλάδα, στη δημιουργία μιας σταθερής γέφυρας φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, ενώ έκανε ακόμα μνεία στη δωρεά 20.000 εμβολίων για την αντιμετώπιση της Covid-19.

