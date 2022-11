Δένδιας: Η Ελλάδα θα έχει συνομιλίες με την εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης

Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας την επεισοδιακή επίσκεψή του στη Βεγγάζη, «αλλά με την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές και θα εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του λαού της Λιβύης».

«Με αυτή την κυβέρνηση, η Ελλάδα πράγματι θα αρχίσει συνομιλίες και πιστεύω θα καταλήξουμε και σχετικά γρήγορα, γιατί το θέμα είναι μάλλον καθαρό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: «Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης έχει υποχρέωση να συνεργαστεί απόλυτα, ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε γρήγορες εκλογές».

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η επίσκεψη στη Λιβύη, όπως ήταν προγραμματισμένο ξεκίνησε από την Τρίπολη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο Μένφι.

«Όμως η υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης προσπάθησε να μου επιβάλει με την παρουσία της στο αεροδρόμιο, να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να διακόψω το ταξίδι μου στην Τρίπολη και να πετάξω στη Βεγγάζη, όπου ακολουθήθηκε το πρόγραμμα», σημείωσε.

Ετσι, ο κ. Δένδιας πέταξε για τη Βεγγάζη. Εκεί, όπως επεσήμανε, έγινε η τελετή παράδοσης των 30.000 εμβολίων, σε συνέχεια επιπλέον 200.000 που έχουμε στείλει στη Λιβύη.

