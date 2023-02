Δένδιας: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό και ενάντια στον αναθεωρητισμό

Με τη φωταγώγηση της πρόσοψης του νεοκλασικού κτιρίου του υπουργείου Εξωτερικών από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, την ανάκρουση πένθιμου εμβατηρίου, την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του πολέμου και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Ουκρανίας, ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Παρασκευής η συμβολική τελετή σε ένδειξη συμπαράστασης της χώρας μας στην Ουκρανία, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Με φόντο το φωταγωγημένο κτίριο και πλαισιωμένος από τα αριστερά του με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο και από τα δεξιά του με επικεφαλής διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα, όπως των πρεσβευτών της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ο Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα από την πρώτη μέρα στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει πριν χαθούν περισσότερες ζωές.

Παράλληλα, διεμήνυσε πως θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ο σεβασμός τόσο στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών όσο και στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς και η απόρριψη της απειλής ή της χρήσης βίας. «Για την Ελλάδα δεν υπήρχε κανένα δίλημμα, καταδικάσαμε αμέσως, απερίφραστα την εισβολή», τόνισε με σαφήνεια.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ενάντια στον αναθεωρητισμό και αντιτίθεται σε κάθε απόπειρα παραβίασης των συνόρων οποιασδήποτε κυρίαρχης χώρας και στέκεται ενωμένη μαζί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, αλλά και υποστηρίζει κάθε ψήφισμα στα Ηνωμένα Εθνη που καταδικάζει την εισβολή.

Περαιτέρω, τόνισε πως η Ελλάδα έχει παράσχει στην Ουκρανία βοήθεια και συνδρομή, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να το κάνει όσο οι Ουκρανοί αμύνονται απέναντι στη ρωσική επίθεση. «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την άμεση και άνευ όρων παύση των εχθροπραξιών και των επιθετικών ενεργειών κατά της Ουκρανίας και του λαού της, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής μειονότητας στη χώρα», σημείωσε και υπογράμμισε ότι όταν αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και να κατοχυρώνεται στον χάρτη των ΟΗΕ.

Ο Νίκος Δένδιας ξεκίνησε τον χαιρετισμό του επισημαίνοντας πως η 24η Φεβρουαρίου είναι μια θλιβερή ημέρα για την Ευρώπη και την ανθρωπότητα. «Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ο κόσμος έγινε μάρτυρας σε κάτι που πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Ρωσία εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας, αδικαιολόγητη εισβολή κατά της Ουκρανίας».

Κατόπιν, αναφέρθηκε στη σημασία της σημερινής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών. «Σήμερα, συγκεντρωθήκαμε για να καταδικάσουμε τις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας κατά του κυρίαρχου κράτους της Ουκρανίας. Μια σαφής παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, μια παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας. Μια απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον ουκρανικό λαό που έχει υποφέρει και συνεχίζει να υποφέρει πάρα πολύ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί. Οι υποδομές της χώρας έχουν καταστραφεί από μια εισβολή που καταδικάστηκε επανειλημμένα από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας».

Τέλος, χαιρέτισε το πρόσφατο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το οποίο με καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως επιβεβαιώνει την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. «Μόλις πριν από λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα που καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το ψήφισμα επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Απέρριψε κάθε ρωσική διεκδίκηση για τα τμήματα της χώρας που κατέχει».

Τoday marks 1 year since Russia’s brutal invasion of #Ukraine. In a display of solidarity, @GreeceMFA was lit up in the colours of the 🇺🇦 flag

A special ceremony was held, in the presence of FM @NikosDendias & Ukraine’s Ambassador @Sergii_Shutenko#StandWithUkraine pic.twitter.com/0E0M8m3o3m

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 24, 2023