Δένδιας: Ελλάδα και ΗΑΕ μαζί για τη σταθερότητα και την ασφάλεια

Η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα συνεχίσουν να συμβάλλουν «στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της ευρύτερης γειτονιάς μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο συγχαρητήριο μήνυμά του με την ευκαιρία της 50ής επετείου από την ίδρυση των ΗΑΕ.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχές του «για την ευημερία και την πρόοδο του στενού εταίρου της Ελλάδας, της κυβέρνησης, καθώς και του φιλικού λαού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Όπως τόνισε, τα «τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κάνει ουσιαστικές προόδους μαζί, βασιζόμενοι στους ισχυρούς δεσμούς της στενής φιλίας και της στρατηγικής μας συνεργασίας».

In recent years, Greece and the UAE have made substantial inroads together, building on the solid bonds of our close friendship and strategic partnership (congratulatory message on the occasion of the 50th anniversary of the UAE’s founding). (1/2) pic.twitter.com/TICRinASwF

