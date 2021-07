Δένδιας: Δεν είναι α λα καρτ επιλογή ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου

Το μήνυμα πως η Ελλάδα υποστηρίζει τη διεθνή νομιμότητα, καταδικάζει πάντα τους παραβάτες της και ζητάει σαφώς από όλους να εναρμονίσουν τις θέσεις τους με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο «Ukraine.30».

Από την Ουκρανία όπου βρέθηκε τη Δευτέρα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει εκφράσει ξεκάθαρα αυτή την καταρχήν θέση της σε όλα τα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχει, σημειώνοντας πως υιοθετεί αυτήν την προσέγγιση σε όλες τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση στην περίπτωση των επίμονων παράνομων και επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. «Για εμάς τους Έλληνες, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, παραμένει ο βασικός πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής αρχών» κατέστησε σαφές και διαμήνυσε πως δεν είναι μια à la carte επιλογή.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «πιστεύουμε σταθερά ότι ένα κοινό σύνολο κανόνων, από κοινού για όλους, είναι η μόνη βάση για ειρήνη και σταθερότητα» και σημείωσε ότι μια κατά περίπτωση θέση είναι πάντα μια πολύ μεγάλη παγίδα. «Μπορεί να έχει κάποια βραχυπρόθεσμα μικρά πλεονεκτήματα, αλλά έχει συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες απώλειες» ανέφερε.

Επειτα από τις επαφές που είχε νωρίτερα τη Δευτέρα στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών μετέβη στην Οδησσό.

Στην αρχή της επίσκεψής του στην Οδησσό, πόλη με μακραίωνη ελληνική παρουσία και σημαντική θέση στην ελληνική ιστορία, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Στη συνέχεια, επισκέφτηκε το Ελληνικό Πάρκο της Οδησσού, σημαντικό αξιοθέατο και σύμβολο της ελληνικής ιστορικής κληρονομιάς της πόλης.

Επισκέφθηκα το Ελληνικό Πάρκο της Οδησσού, ένα σημαντικό αξιοθέατο & σύμβολο της ελληνικής, ιστορικής κληρονομιάς της πόλης – I visited Greek Park, an #Odessa landmark & symbol of the city’s Greek historic heritage. pic.twitter.com/IyuJ2J3iY7

