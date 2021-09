Δένδιας από το Βουκουρέστι: Δεν θα επιτρέψουμε νέα εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού

Νέο αυστηρό μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί επανάληψη της εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού εξέπεμψε από το Βουκουρέστι ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, και επικαλούμενος πρόσφατα περιστατικά σε χώρες όπως η Πολωνία, η Λετονία και η Λιθουανία, θέλησε να υπογραμμίσει ότι δεν είναι μόνο τα κράτη πρώτης υποδοχής που κινδυνεύουν από την εν λόγω απειλή.

«Εχουμε γίνει μάρτυρες σε ανάλογες κινήσεις πολλές φορές στο παρελθόν και θα τονίσω ξεκάθαρα σε όλους ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας στις κοινές δηλώσεις του με τον ρουμάνο ομόλογό του Μπογκντάν Αουρέσκου, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν στο Βουκουρέστι.

«Πρόσφατα περιστατικά στα σύνορα της Πολωνίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας δείχνουν ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι ασφαλής από αυτή την απειλή. Το Αφγανιστάν μπορεί να είναι γεωγραφικά μακριά, αλλά είναι πολύ πολύ κοντά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τα άλλα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη στην ευρύτερη περιοχή έχουν πρωταρχική ευθύνη και άμεσο ενδιαφέρον να πιέσουν για την προώθηση της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων, πάντα με προϋπόθεση την εκπλήρωση των γνωστών αιρεσιμοτήτων.

«Πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία μαύρης τρύπας στα Δυτικά Βαλκάνια», ήταν η χαρακτηριστική επισήμανσή του και «αν η ΕΕ δεν συμπληρώσει το κενό, άλλοι που δεν σέβονται τις ίδιες αρχές θα προσπαθήσουν να το αναπληρώσουν. Κράτη δηλαδή που υποστηρίζουν εξτρεμιστικά κινήματα».

Unless the EU feels the vacuum, others, that do not share the same principles, as Romania and Greece share, will try to fill it. Countries that support radical ideas, extremist movements. @MAERomania — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

«Σε αντίθεση με το τι πιστεύουν άλλοι που προσπαθούν να αναβιώσουν αρχές του 19ου αιώνα», συνέχισε ο υπουργός σε μία έμμεση αναφορά του στην Τουρκία, Ελλάδα και Ρουμανία στηρίζουν αρχές και αξίες, με σεβασμό στο διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τhere is a significant minority of countries, unfortunately also within our Alliance, that not only does not respect the rules but actively undermines them, by using military forces abroad, by occupying foreign territories (Address at the “Annual Reunion of Romanian Diplomacy”). pic.twitter.com/1IhQ3C1sfx — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

«Η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ για περίπου επτά δεκαετίες και συνεχίζουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στη Συμμαχία, ενώ σε αντίθεση με άλλους συμμάχους, δεν υπονομεύουμε τη συνοχή της από μέσα, με αποσταθεροποιητικές κινήσεις όπως με αγορά όπλων ή με συμπεριφορά που είναι αντίθετη με τις αρχές και τις αξίες του ΝΑΤΟ», παρατήρησε μεταξύ άλλων ο υπουργός των Εξωτερικών.

We do not undermine the cohesion of the Alliance from within, through destabilizing actions, by advanced weapons purchase or by behavior that is contrary to the values and the principles of the NATO Alliance. @MAERomania — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας, αφού σημείωσε ότι οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών έχουν ιστορία 140 ετών, τόνισε πως είναι ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο να συμμετάσχει στην ολομέλεια της «Ετήσιας Πρεσβευτικής Συνάντησης του ρουμανικού υπουργείου Εξωτερικών», αλλά και να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Βέρνερ Γιοχάνις.

«Οι Έλληνες που ζουν στη Ρουμανία και οι Ρουμάνοι που ζουν στη Ελλάδα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των δύο λαών. Η Ελευσίνα και η Τιμισοάρα θα είναι σύντομα ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Παρά την πανδημία, υπογράμμισε, το διμερές εμπόριο έφτασε τα 2 δισ. ευρώ, οι ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία φτάνουν τα 3,5 δισ. ευρώ και η Ελλάδα είναι ένας αγαπημένος προορισμός των ρουμάνων τουριστών.

Στο σημείο αυτό επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας των δύο χωρών στις μεταφορές, στην ενέργεια και σε όλους τους κλάδους, κάτι που θα ευνοήσει όλες τις χώρες της περιοχής.

«Εργαζόμαστε μαζί σε περιφερειακά σχήματα όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Organization of the Black Sea Economic Cooperation) και τη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-East European Cooperation Process) και φυσικά μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας, διαβεβαιώνοντας τον ρουμάνο ομόλογό του ότι «μπορείτε να βασίζεστε στην πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια της Ρουμανίας να μπει στην ευρωζώνη και τη ζώνη Σένγκεν, καθώς και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης».

I have to thank Romania for its solidarity, and I have to thank also Bogdan for expressing this solidarity openly today during this press conference. We will continue to work with Romania side by side on this. @MAERomania — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

Ο Νίκος Δένδιας δεν παρέλειψε να εκφράσει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της ελληνικής κυβέρνησης για τη σημαντική βοήθεια που παρείχε η Ρουμανία κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Γιάννο Κρανιδιώτη, που σκοτώθηκε πριν από 22 χρόνια κατά τη μετάβασή του για συνάντηση στο Βουκουρέστι ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Thank you for your kind hospitality today. Before going any further, I would like to pay tribute to the memory of Yannos Kranidiotis. He was the Greek Alt. FM who, 22 years ago, almost to the day, on his way to a meeting in Bucharest, was killed in a tragic accident. @MAERomania pic.twitter.com/AogSzRHKhQ — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 8, 2021

«Ήταν πρωτοπόρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ισχυρός υποστηρικτής της διεύρυνσης της ΕΕ, καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα ιδανικά και οι αρχές του μας καθοδηγούν ακόμη και σήμερα», ανέφερε ο επκεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για τον Γιάννο Κρανιδιώτη.

