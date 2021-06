Δένδιας από το Κόσοβο: Να μην επιτρέψουμε την υπονόμευση της σταθερότητας στην περιοχή μας

Το μήνυμα πως η Ελλάδα με συνέπεια, εδώ και δύο δεκαετίες, υποστηρίζει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, έστειλε από την Πρίστινα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει σταθερή στη δέσμευση αυτή. Και έχουμε αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς τούτο» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών και Διασποράς, Ντονίκα Γκερβάλα-Σβαρζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη σθεναρή υποστήριξη της Ελλάδας για τη διοργάνωση της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, το συντομότερο δυνατό, ιδανικά μέσα σε αυτόν τον μήνα.

Επίσης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα διασφάλισε ότι το ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων παραμένει ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ και εξήγησε: «Το κάνουμε αυτό, όχι από ίδιον όφελος, αλλά βάσει της σταθερής πεποίθησης ότι αυτή η περιοχή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε άλλες δυνάμεις να υπονομεύσουν την εύθραυστη σταθερότητα της περιοχής μας, προσπαθώντας να δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής ή να εδραιωθούν επικαλούμενοι πολιτιστικούς, ιστορικούς ή θρησκευτικούς συσχετισμούς. Με λίγα λόγια, πιστεύουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ΕΕ».

Αναφερόμενος στη σημερινή του επίσκεψη στην Πρίστινα, επισήμανε πως υπογραμμίζει τη βούληση για περαιτέρω προώθηση των σχέσεων. Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, εξηγώντας πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνοδευόταν από τον υφυπουργό Κώστα Φραγκογιάννη, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις, «από τον οποίο ζήτησα να ενεργήσει με στόχο πρακτικά σχετικά βήματα στις σχέσεις μας».

«Έχουμε ήδη σημαντική παρουσία εδώ, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυσή της, καθώς και πολλοί τομείς με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις υποδομές, τα γεωργικά προϊόντα και τις μεταφορές» προσέθεσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε, ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. «Πιστεύουμε ότι ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να συνδεθούν με τον Διαδριατικό Αγωγό, μέσω διασυνδετήριων αγωγών φυσικού αερίου. Θα μπορούσαμε επίσης να παράσχουμε υποστήριξη και τεχνογνωσία για τη μείωση της εξάρτησης από τον λιγνίτη και την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» σημείωσε.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία είναι οι πολιτιστικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.

Περαιτέρω, ανέφερε πως η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της ελευθέρωσης των θεωρήσεων των Κοσοβάρων, καθώς έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια που ορίζονται στον σχετικό οδικό χάρτη. «Έχουμε ταχθεί ανοιχτά υπέρ αυτού στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών [της ΕΕ] και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ως προς τα θέματα αυτά» διαβεβαίωσε και προσέθεσε πως «εκτιμούμε ιδιαιτέρως τις προσπάθειές σας στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, παρά την έλλειψη πόρων. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, αν το επιθυμείτε».

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την εκτίμηση του για το έργο που επιτελεί η η «EULEX Kosovo», στην οποία υπηρετούν αρκετοί Έλληνες την περίοδο αυτή, τους οποίους συνάντησε στο τέλος της επίσκεψής του στην Πρίστινα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, με τον κ. Φραγκογιάννη συναντήθηκε με Έλληνες υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς.

Κατά την επίσκεψη στην Πρίστινα, με τον ΥΦΥΠΕΞ @CFragoyiannis, συναντήθηκα με Έλληνες υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς – During our visit in Pristina today with DFM @CFragoyiannis we met Greek officials serving in @NATO_KFOR, @EULEXKosovo & @UNMIKosovo. pic.twitter.com/yqAxJj8Ewp

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 4, 2021