Δένδιας από Ντουμπρόβνικ: Ζωτικής σημασίας για τα Δ. Βαλκάνια οι μεταρρυθμίσεις

Η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και οι πολιτικές Διεύρυνσης και Γειτονίας αποτελούν ξεχωριστά δομικά στοιχεία της γεωπολιτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο διεθνές Φόρουμ του Ντουμπρόβνικ.

Μιλώντας στο πάνελ της δεύτερης συνεδρίασης του Φόρουμ, με αντικείμενο τα Δυτικά Βαλκάνια, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως η περιοχή αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την επιρροή και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, σημείωσε πως βασικός στόχος της ΕΕ είναι να βοηθήσει τα Δυτικά Βαλκάνια να εκπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις πλήρους ένταξης, στηρίζοντας τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την εναρμόνιση με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Με τη σειρά του, προσέθεσε, αυτό θα επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σύγκλιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέταξε την ανάγκη μιας πιο αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας. «Και είναι ζωτικής σημασίας η ενημέρωση στην περιοχή για τις ευκαιρίες που συνεπάγονται η στενότερη ολοκλήρωση και οι μεταρρυθμίσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση κακόβουλων επιρροών τρίτων χωρών» σημείωσε. Και αυτό απαιτεί, προσέθεσε, προσπάθειες από τις ίδιες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

