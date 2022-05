Δένδιας: Ανάγκη για ενεργειακή και ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Την ανάγκη της στενής συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ στον τομέα της ενέργειας υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης με τους ομολόγους του από ΗΠΑ, Κύπρο και Ισραήλ στο πλαίσιο του σχήματος 3+1.

«Είχα την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο και του σχήματος 3+1 είναι απολύτως απαραίτητη. Τόνισα τη σημασία που η Ελλάδα αποδίδει στη διασυνδεσιμότητα και στην ενεργειακή ασφάλεια και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκα στον νέο πλωτό σταθμό μετατροπής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, την έναρξη υλοποίησης του οποίου εγκαινίασε ο πρωθυπουργός εδώ και λίγες μέρες. Επίσης, αναφέρθηκα και στην ενεργειακή και την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ μέσω του γνωστού αγωγού EastMed, αλλά και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Euroasia», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι αυτά τα δύο έργα ακολουθούν την ίδια γεωγραφική όδευση.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι οι τέσσερις υπουργοί Εξωτερικών (Αντονι Μπλίνκεν από τις ΗΠΑ, Ιωάννη Κασουλίδη από την Κύπρο και Γιαΐρ Λαπίντ από το Ισραήλ) εξέτασαν επίσης τη συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 στην οικονομία, στις νέες τεχνολογίες, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πολιτική προστασία.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν για μια νέα συνάντηση είτε στην Ουάσινγκτον είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο με φυσική παρουσία πριν από το τέλος του έτους.

«Σκοπός αυτής της συνάντησης θα είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της πολυμερούς συνεργασίας, αλλά κυρίως τη διάχυση του μηνύματος ότι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ είναι πυλώνες της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας», κατέληξε.

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε και σχετική ανάρτηση στο Twitter σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας του σχήματος 3+1 σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, στην κοινή δέσμευση για ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην κατάσταση στην Ουκρανία️.

🇬🇷🇨🇾🇮🇱🇺🇸 l 3+1 Ministerial VTC with @IKasoulides, @yairlapid & @SecBlinken

Focus on:

🔹boosting cooperation within 3+1 format in multiple areas, including on energy

🔹shared commitment to peace, security & prosperity in #EasternMediterranean

🔹situation in #Ukraine️ pic.twitter.com/UWOK4p0BBk

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 9, 2022