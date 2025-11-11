Δένδιας: Αναγκαίος ο αμυντικός μετασχηματισμός – συζήτηση με τον Κώστα Υφαντή

Σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αστάθεια επαναπροσδιορίζει τις παγκόσμιες ισορροπίες και ο πόλεμος επιστρέφει στην καρδιά της Ευρώπης, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις πρέπει να μετασχηματιστούν πλήρως, ώστε η χώρα να παραμείνει ασφαλής και ανταγωνιστική μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Μιλώντας στο «Athens Security Forum 2025», σε συζήτηση με τον διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Κώστα Υφαντή, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, παρά το μεσαίο οικονομικό της μέγεθος, αντιμετωπίζει «υπαρκτή απειλή, πολλαπλάσια του δικού μας μεγέθους» και πρέπει να αναπτύξει αντίστοιχες δυνατότητες άμυνας.

Το φόρουμ, που διοργανώνεται από το ΙΔΙΣ στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στις 11 και 12 Νοεμβρίου, είχε φέτος θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ».

«Είμαστε μια χώρα μεσαία, με μεσαίο ΑΕΠ. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά καλό είναι να προσδιορίζουμε τις δυνατότητές μας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στο πλαίσιο της ΕΕ η Ελλάδα «δεν είναι μια μικρή στρατιωτική δύναμη». Αυτό, όπως είπε, δεν οφείλεται στο μέγεθος της χώρας, αλλά στο γεγονός ότι «το μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης είχε απολέσει πλήρως το ενδιαφέρον του για την αμυντική διάσταση».

Ενδεικτικά, ανέφερε πως η Ελλάδα, με ΑΕΠ 220 δισ. ευρώ, έχει «περισσότερα βαρέα τεθωρακισμένα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Δανία μαζί». «Είμαστε αναγκασμένοι να το έχουμε αυτό επειδή αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή. Δείχνει όμως πολύ καθαρά πως η Ευρώπη ατόνησε τελείως στην αμυντική της διάσταση», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων συγκρούσεων, με παραδείγματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει «γρήγορα να εκσυγχρονιστούν» για να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις. «Το βάρος έχει μετακινηθεί από τις μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες του παρελθόντος, στις μικρές ευκίνητες μονάδες στρατιωτών του παρόντος και του μέλλοντος, που κυρίως δεν χρησιμοποιούν το όπλο, αλλά το drone».

Στάθηκε ιδιαίτερα στα οικονομικά εμπόδια της προηγούμενης δεκαετίας. «Αυτά τα δέκα χρόνια, 2010-2020, η Ελλάδα έκανε μηδαμινές επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας. Μας λείπουν περίπου 1,5 με 2 δισ. ευρώ το χρόνο από εκείνη την περίοδο — μια ζημιά της τάξης των 25 δισ. ευρώ», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι εκτός από την κάλυψη του χαμένου εδάφους, απαιτείται «να τρέξουμε πιο γρήγορα για να ανταποκριθούμε στην καινοτομία».

Παρότι αναγνώρισε ότι οι οικονομικοί περιορισμοί είναι σημαντικοί, υπογράμμισε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων «είναι εξαιρετικό» και παραμένει αφοσιωμένο στις μεταρρυθμίσεις. «Πρέπει να παλέψουμε μέσα σε δεδομένα δημοσιονομικά όρια. Αν κάτι θέλω να μείνει πίσω μου, είναι η ανάγκη σεβασμού του δημοσιονομικού χώρου».

Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική στρατηγική της Ελλάδας, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα οφείλει να έχει το βλέμμα της από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό». Όπως εξήγησε, «τα συμφέροντα της χώρας δεν ορίζονται από τα στενά γεωγραφικά της όρια» και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσβαση στη Διώρυγα του Σουέζ, την οποία χαρακτήρισε «ζήτημα επιβίωσης» για τα ελληνικά λιμάνια.

Μιλώντας για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, προειδοποίησε: «Εάν θεωρούμε ότι είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι, αλλά είμαστε βαθιά νυχτωμένοι».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να απομονωθεί αμυντικά. «Οφείλουμε να θυμηθούμε την αξία του ευρωατλαντικού δεσμού. Δεν πιστεύω σε μια Αμερική οχυρωμένη πίσω από τους ωκεανούς. Πιστεύω στον σημαντικό ρόλο των ΗΠΑ παγκόσμια».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News