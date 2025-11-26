«Δεν χάνω την ενέργειά μου»: Η οργισμένη απάντηση Τραμπ σε ρεπορτάζ των NYTimes

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για άλλη μια φορά στους New York Times με αφορμή δημοσίευμα που ανέδειξε την προχωρημένη ηλικία του και το περιορισμένο πρόγραμμά του στον Λευκό Οίκο, υπερασπιζόμενος τις -κατά τη δική του εκτίμηση-επιτυχίες της κυβέρνησής του και κατηγορώντας την εφημερίδα για άδικη κάλυψη.

«Οι ριζοσπαστικοί αριστεροί τρελοί στη New York Times, που σύντομα θα κλείσει, έκαναν ένα δημοσίευμα-επίθεση λέγοντας ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρά τα γεγονότα που δείχνουν το ακριβώς αντίθετο», έγραψε στο Truth Social.

«Ξέρουν πως αυτό είναι λάθος, όπως σχεδόν καθετί που γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων — όλα σκόπιμα αρνητικά», συνέχισε.

Το ρεπορτάζ των NYT παρέθεσε αρκετά παραδείγματα που, σύμφωνα με την εφημερίδα, δείχνουν πως η ηλικία του έχει διαφοροποιήσει τη δεύτερη θητεία του από την πρώτη και όπως ανέφερε ο πρόεδρος πραγματοποιεί λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο σημείο της πρώτης του θητείας.

Το καθημερινό δημόσιο πρόγραμμά του είναι επίσης μικρότερο, με τις περισσότερες δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα μεταξύ μεσημεριού και 5 το απόγευμα. Η εφημερίδα υπενθύμισε ακόμη μια εκδήλωση τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της οποίας φάνηκε ότι τον αμερικανό πρόεδρο τον πήρε ο ύπνος στο Οβάλ Γραφείο, καθώς και μια μαγνητική τομογραφία που είχε αποκαλύψει ότι υποβλήθηκε τον ίδιο μήνα.

«Θα έρθει μια μέρα που η ενέργειά μου θα πέσει – συμβαίνει σε όλους – αλλά με ΑΡΙΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ και μια ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (που τη σάρωσα) πρόσφατα, σίγουρα δεν συμβαίνει τώρα!», καυχήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του αμερικανού προέδρου κλιμακώνει τη μακρόχρονη κόντρα του με τους New York Times, που συχνά την χαρακτηρίζει «αποτυχημένη» εφημερίδα.

Τον Σεπτέμβριο κατέθεσε αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως «λαγωνικό του Δημοκρατικού Κόμματος». Η αγωγή απορρίφθηκε λίγες ημέρες αργότερα από δικαστή.

«Το δημοσίευμα είναι ακριβές και στηρίζεται σε άμεση δημοσιογραφική τεκμηρίωση των γεγονότων», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της εφημερίδας, Τσάρλι Στάντλαντερ.

«Οι προσβολές και οι χαρακτηρισμοί δεν αλλάζουν αυτό, και οι δημοσιογράφοι μας δεν πρόκειται να διστάσουν να καλύψουν αυτήν τη διοίκηση απέναντι σε τέτοιες τακτικές εκφοβισμού», τόνισε.

