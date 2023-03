«Δεν θα χάσετε τα λεφτά σας», λένε Μπάιντεν, Fed – FDIC στους καταθέτες Silicon Valley Bank και Signature Bank

Σε ανακοίνωσή τους για τη μεγαλύτερη κατάρρευση τράπεζας στις ΗΠΑ μετά την κρίση του 2008, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve), το υπουργείο Οικονομικών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγγύησης Καταθέσεων (Federal Deposit Insurance Corporation /FDIC) διαβεβαίωσαν ότι τα χρήματα των καταθετών της Silicon Valley Bank είναι ασφαλή.

Η Silicon Valley Bank έκλεισε το πρωί της Παρασκευής από τις ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνιας και τέθηκε υπό τον έλεγχο της FDIC. Σύμφωνα με την Oμοσπονδιακή Υπηρεσία, η SVB ήταν μεταξύ των 20 κορυφαίων αμερικανικών εμπορικών τραπεζών, με 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό ενεργητικό στο τέλος του 2022.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε δηλώσεις του την Κυριακή, ξεκαθάρισε ότι οι υπεύθυνοι για την πτώχευση της Silicon Valley Bank (και της μικρότερης Signature Bank) θα λογοδοτήσουν.

«Καμία ζημία που σχετίζεται με την εξυγίανση της Silicon Valley Bank δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους», υπογραμμίζεται στην κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών με την Fed και την FDIC, καθησυχάζοντας όλους τους καταθέτες της τράπεζας ότι «θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα χρήματά τους από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου».

Με την εγγύηση όλων των καταθέσεων, δηλαδή και εκείνων που δεν υπάγονταν κανονικά στην εγγύηση του FDIC, η αμερικανική κυβέρνηση ελπίζει ότι θα δώσει τέλος στον πανικό και θα αποτρέψει άλλα bank runs. Επίσης, στοχεύει να βοηθήσει τις εταιρείες που είχαν καταθέσει μεγάλα ποσά στις δύο τράπεζες που κατέρρευσαν, να μπορέσουν να πληρώσουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους και να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους.

Η Federal Reserve δήλωσε εξάλλου «προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε πιέσεις ρευστότητας μπορεί να προκύψουν», ανακοινώνοντας παράλληλα ένα νέο Πρόγραμμα Τραπεζικής Χρηματοδότησης, το οποίο θα προσφέρει δάνεια έως και ενός έτους σε θεματοφύλακες, με την υποστήριξη των ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν αυτά τα ιδρύματα.

«Δεσμεύομαι σθεναρά ότι οι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι θα λογοδοτήσουν πλήρως και ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχυθεί η εποπτεία και η ρύθμιση των μεγαλύτερων τραπεζών ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή τη θέση. Ο αμερικανικός λαός και οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη πως οι αποταμιεύσεις τους θα είναι εκεί όταν τις χρειάζονται», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

The American people and American businesses can have confidence that their bank deposits will be there when they need them.

Την Κυριακή επίσης, ο εποπτικός φορέας του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Νέα Υόρκη (New York Department of Financial Services – NYDFS) ανακοίνωσε ότι πήρε στην κατοχή του τη Signature Bank (τράπεζα με έδρα στη Ν. Υόρκη), με διαχειριστή της πτώχευσής της την FDIC.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, στη Signature Bank ήταν αποταμιευμένο ποσό που αθροιστικά ανερχόταν σε 88,59 δισεκατομμύρια δολάρια, διευκρίνισε ο φορέας. Πρόκειται για τη δεύτερη τράπεζα των ΗΠΑ που καταρρέει σε μερικές ημέρες.

Και σε αυτή την περίπτωση, μέσω bridge bank καταθέτες και δανειολήπτες της Signature Bank θα έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους από τη Δευτέρα.

Σε δήλωσή της, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ την Κυριακή θα παράσχουν «αυξημένη εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος».

«Πολλοί καταθέτες σε αυτές τις τράπεζες είναι μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδηγούν την οικονομία της καινοτομίας, και η επιτυχία τους είναι το κλειδί για την εύρωστη οικονομία της Νέας Υόρκης», είπε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανέφερε ότι παρακολουθεί τις πιθανές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η Ουάσινγκτον θα λάβει τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος του ΔΝΤ στο Reuters.

Αλλά και στη Βρετανία, ύστερα από ολονύκτιες διαπραγματεύσεις, η HSBC απέτρεψε μία κρίση στον τεχνολογικό τομέα της χώρας, εξαγοράζοντας τον βραχίονα της Silicon Valley Bank.

Η Βρετανία διαθέτει μία ισχυρή βιομηχανία εταιρειών τεχνολογίας και βιοεπιστημών, οι οποίες συνεργάζονταν με τον βρετανικό βραχίονα την SVB. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ύστερα από την πτώχευση της αμερικάνικης τράπεζας, ήταν διάχυτος ο πανικός μεταξύ των εκπροσώπων των εταιρειών τεχνολογίας, σχετικά με τη ρευστότητά τους. Το πρώτο πλήγμα, που οι ίδιοι έθεσαν στην βρετανική κυβέρνηση, θα ήταν η αδυναμία τους να καλύψουν τη μισθοδοσία και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η διαδικασία εξαγοράς αποδείχθηκε αρκετά ανταγωνιστική, με αρκετούς υποψηφίους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τον βρετανικό βραχίονα.

Κορυφαίος πλειοδότης αναδείχθηκε η HSBC, η οποία και αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για τον υπουργό Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, στην προσπάθειά του να αποφύγει μία κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των καταθετών.

Η κυβέρνηση Σούνακ αναζητούσε αγοραστή, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν το άνοιγμα των αγορών και να αποφύγει έτσι ένα ακόμα sell-off.

«Σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας διευκόλυναν την πώληση της Silicon Valley Bank UK στην HSBC. Οι καταθέσεις θα προστατευθούν χωρίς υποστήριξη από τους φορολογούμενους», έγραψε το πρωί της Δευτέρας στο Τwitter, ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ.

This morning, the Government and the Bank of England facilitated a private sale of Silicon Valley Bank UK to HSBC

Deposits will be protected, with no taxpayer support

I said yesterday that we would look after our tech sector, and we have worked urgently to deliver that promise

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 13, 2023