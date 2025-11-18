«Δεν θα γίνουμε υποτελείς σε Κίνα και ΗΠΑ»: Μερτς και Μακρόν ζητούν ψηφιακή αφύπνιση της Ευρώπης

Κοινό μήνυμα αποφασιστικότητας για την ψηφιακή στρατηγική της Ευρώπης έστειλαν ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας την ΕΕ. να αναλάβει άμεσα δράση ώστε να πάψει να εξαρτάται από τεχνολογικούς γίγαντες εκτός ηπείρου.

Μιλώντας σε σύνοδο στο Βερολίνο για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης, οι δύο ηγέτες προειδοποίησαν ότι η ήπειρος κινδυνεύει να μείνει πίσω σε έναν τομέα που καθορίζει πλέον την οικονομία, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να κινηθεί «εδώ και τώρα», επισημαίνοντας ότι ο ψηφιακός τομέας δεν μπορεί να αφεθεί να διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η Ευρώπη, είπε, οφείλει να αποκτήσει τη δική της ικανότητα να υπερασπιστεί τον ψηφιακό της χώρο, να μιλά με ενιαία φωνή και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ηπειρος «αρνείται να καταστεί υποτελής» στις δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις, τονίζοντας ότι η ψηφιακή αυτονομία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν πως η τεχνολογική ανεξαρτησία δεν είναι απλώς ζήτημα οικονομικής ανταγωνιστικότητας, αλλά άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια, τη δημοκρατική συνοχή και την ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών, σύμφωνα με ανταπόκρισης της Φαίης Καραβίτη από το Βερολίνο, για το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σύνοδος στο Βερολίνο ανέδειξε την αυξανόμενη ανησυχία για τον κίνδυνο η Ευρώπη να μείνει στο περιθώριο των μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων και ταυτόχρονα τη βούληση για μια πιο φιλόδοξη ψηφιακή στρατηγική, που θα στηρίζεται στη συνεργασία, την καινοτομία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής βιομηχανίας.

«Οι τεκτονικές μετατοπίσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα εξουσίας, απαιτούν άμεση δράση στην ψηφιακή σφαίρα», δήλωσε ο κ. Μερτς και κάλεσε την Ευρώπη να δράσει ώστε να αποφύγει την μελλοντική παραχώρηση της όλο και πιο σημαντικής ψηφιακής σφαίρας στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

«Τα ερωτήματα του μέλλοντος», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, «θα κριθούν κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα και οι ΗΠΑ και η Κίνα, δύο ψηφιακές υπερδυνάμεις, ανταγωνίζονται για την ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να τους παραχωρήσει αυτό το πεδίο (…) Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τον απομονωτισμό και τον προστατευτισμό. Βιώνουμε μια εξάρτηση από τις δύο χώρες και αυτού του είδους οι εξαρτήσεις χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης στην πολιτική ισχύος», ανέφερε και ανέδειξε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να είναι σε θέση να αμυνθεί μόνη της απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του τόνισε ως κορυφαία προτεραιότητα την «προτίμηση στα ευρωπαϊκά», ιδίως στις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι Ευρωπαίοι «πρωταθλητές» της τεχνολογίας.

«Οι Κινέζοι έχουν αποκλειστικά συμβόλαια όσο το δυνατόν συχνότερα και οι Αμερικανοί έχουν μια πολύ ισχυρή προτίμηση στα αμερικανικά προϊόντα», δήλωσε ο κ. Μακρόν και εξέφρασε την απογοήτευσή του κάνοντας λόγο για «γοητεία των μη ευρωπαϊκών λύσεων» που δείχνουν πολλές φορές οι Ευρωπαίοι.

Παρόλα αυτά, ο γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρώπη αρνείται να καταστεί υποτελής των ΗΠΑ και της Κίνας στο θέμα της ψηφιακής κυριαρχίας.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ευρώπη δεν θέλει να είναι πελάτης μεγάλων εταιρειών ή των λύσεων μεγάλης κλίμακας που προτείνονται, είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Κίνα και αυτή η θέση είναι απλώς μια άρνηση να είμαστε υποτελείς», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ της Handelsblatt και του περιοδικού WirtschaftsWoche, στη σημερινή σύνοδο για την ψηφιακή κυριαρχία χρησιμοποιούνται δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με τεχνολογία της κινεζικής Huawei. Όπως επισημαίνουν οι δύο εκδόσεις, στην περιοχή η Deutsche Telekom διαθέτει πύργο κινητής τηλεφωνίας με εξοπλισμό από την κινεζική εταιρία τεχνολογίας.

«Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τον κινεζικό εξοπλισμό στα γερμανικά και ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθώς φοβούνται ότι η Κίνα θα μπορούσε τελικά να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα μέσω αυτής της τεχνολογίας», αναφέρει η Handelsblatt. Για «πικρή πραγματικότητα» στον κλάδο των επικοινωνιών κάνει λόγο η WirtschaftsWoche.

