Δεν περνάει του Ερντογάν στη Λιβύη: Το Διοικητικό Δικαστήριο της Τρίπολης ανέστειλε τη συμφωνία για την ΑΟΖ

Η φιλότουρκη κυβέρνηση Ντμπεϊμπά στη Λιβύη είχε εμφανιστεί ως θιγμένη από το διπλωματικό επεισόδιο στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, κατά την τελευταία επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη βορειαφρικανική χώρα.

Η απροθυμία του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να συναντηθεί με την υπουργό Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στην Τρίπολη, Νάιλα Μανγκούς, η οποία λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε βαλει την υπογραφή της στη συμφωνία με τους Τούρκους για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη λιβυκή ΑΟΖ, ενόχλησε πολύ. Και σε ανοικτή γραμμή με την Αγκυρα, η κυβένηση Ντμπεϊμπά τράβηξε κι άλλο το σχοινί καλώντας για εξηγήσεις τον έλληνα επιτετραμμένο στην Τρίπολη, ενώ ανακάλεσε τον διπλωματικό της εκπρόσωπο στην Αθήνα, με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu να σπεύδει να μεταδώσει πρώτο την είδηση.

Στη σχετική ανακοίνωση του λιβυκού υπουργείου Εξωτερικών γινόταν λόγος για «κατάλληλα διπλωματικά μέτρα για τη διατήρηση του κύρους και της κυριαρχίας του Κράτους της Λιβύης». Οργανώθηκαν μάλιστα και – αυθόρμητες κατά τα άλλα -διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της Ελλάδας και του Νίκου Δένδια.

Οι προφάσεις αυτές όμως κατέρρευσαν εκ των έσω, καθώς την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου, το Διοικητικό Δικαστήριο της Τρίπολης αποφάσισε να αναστείλει την ισχύ της συμφωνίας Ερντογάν – Ντμπεϊμπά, για την οποία τόσο θριαμβολογούσαν στην Αγκυρα.

#BREAKING Tripoli court rules in favour of suspending the implementation of the Turkey-Libya energy exploration deal. https://t.co/PzK4AXb3CT #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/X7VW4NThZV

Η απόφαση του δικαστηρίου για τη συμφωνία που έσπευσε να υπογράψει η φιλότουρκη κυβέρνηση της Τρίπολης (ενώ δεν έχει τέτοια δυνατότητα ως μεταβατική) έχει πλεόν σημαντικές επιπτώσεις στις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης και συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

The decision by the #Tripoli Admin Tribunal to suspend the "hydrocarbon cooperation agreement" between #Turkey & GNU has major implications for the maritime demarcation/security cooperation agreements. Judges based on the decision on this GNC legislation from 2013. #Libya pic.twitter.com/pt4OIwwtqI

— Mohamed Eljarh (@Eljarh) January 10, 2023