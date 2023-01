Δεν άρεσε στον ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για παραμονή του στρατηγού Φλώρου

Την ώρα που τα δημοσιεύματα σε βάρος του στρατηγού Φλώρου, με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αξιοποιήθηκαν «δεόντως» από τον τουρκικό Τύπο και το επίσημο τουρκικό πρακτορείο Αnadolu (δείτε την ανάρτηση κάτω), στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και μετά την ανακοίνωση του ΚΥΣΕΑ για την ανανέωση της θητείας του Α/ΓΕΕΘΑ, έδειξαν να επιμένουν στην ανάμειξη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στην προεκλογική αντιπαράθεση, με ισχυρισμούς αυτή τη φορά περί διακινδύνευσης της ίδιας της εθνικής ασφάλειας!

Greek intel service suspects army chief Gen. Konstantinos Floros of buying home with 'black money,' report says https://t.co/rF42K54t8B pic.twitter.com/n5A7erhwR3

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 16, 2023