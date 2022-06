Δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί στους δρόμους για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ

Δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί διαδήλωσαν στην Τιφλίδα τη Δευτέρα ζητώντας την ένταξη της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας του Καυκάσου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Κρατώντας σημαίες της ΕΕ και της Γεωργίας, περίπου 60.000 πολίτες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, λίγες ημέρες μετά την εισήγηση της Κομισιόν να μην της δοθεί ακόμα καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Πολλές φιλοευρωπαϊκές οργανώσεις και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την «Πορεία για την Ευρώπη» ώστε «να αποδείξουν τη δέσμευση του γεωργιανού λαού στις δυτικές αξίες».

«Η Ευρώπη είναι μια ιστορική επιλογή και μια φιλοδοξία για τους Γεωργιανούς, για τις οποίες όλες οι γενιές έκαναν θυσίες», τόνισαν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

Home to EU | In Tbilisi, on Rustaveli Avenue, the anthem of the European Union was performed 🇪🇺🇬🇪 pic.twitter.com/bf35wV26Mx — Mtavari TV (@MtavariChannel) June 20, 2022

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε την Παρασκευή να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Παράλληλα, όμως, εκτίμησε ότι η Γεωργία θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, κυρίως πολιτικές, προτού μπορέσει να λάβει το ίδιο καθεστώς. «Εναπόκειται στη Γεωργία να επιταχύνει (τις μεταρρυθμίσεις) και να προχωρήσει προς αυτήν την ανοικτή πόρτα», σχολίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (περισσότερα εδώ).

Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Ονειρο» εμφανίστηκε «ικανοποιημένο» για τον «συγκεκριμένο οδικό χάρτη» που υπέδειξαν στην Τιφλίδα οι Βρυξέλλες, αλλά εξέφρασε τη λύπη του που η Κομισιόν δεν στήριξε από τώρα την παροχή καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Γεωργία. Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Γκαριμπασβίλι διαβεβαίωσε, από την πλευρά του, ότι η κυβέρνησή του θα συνεργαστεί με την ΕΕ για να υλοποιήσει όλες τις μεταρρυθμίσεις ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Εικόνες και πλάνα της συγκέντρωσης στην Τιφλίδα γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιογράφοι και σχολιαστές μίλησαν για πρωτοφανές σε μέγεθος συλλαλητήριο. Σε μερικά πλάνα διακρίνονται, εκτός από τις σημαίες της χώρας και της ΕΕ, και η ουκρανική σημαία, ενώ σε βίντεο που έχουν τραβηχτεί μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας ακούγεται ο ύμνος της ΕΕ.

Metro stations in Tbilisi full of people heading to demonstration where tens of thousands of us already gathered to show our dream to officially become part of the EU and the West. We belong there. pic.twitter.com/Hz9oxrEOBq — Eto Buziashvili (@EtoBuziashvili) June 20, 2022

#Tbilisi NOW 🇬🇪🇪🇺: Tens of thousands of Georgians took to the streets to demonstrate their commitment to the European choice. #Candidacy4Georgia #GE2EU #HomeToEU pic.twitter.com/MjSx7JNkR5 — Shame Movement (@Shamemovement) June 20, 2022

Tbilisi, right now, is full of tens of thousands of citizens who are dedicated to Georgia's European future #HometoEU pic.twitter.com/0N1TVWi0Nd — Mtavari TV (@MtavariChannel) June 20, 2022

