Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πυρά στην Πόλη της Γάζας – «περίμεναν για αλεύρι»

Δεκάδες άνθρωποι που περίμεναν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας, το πρωί της Πέμπτης, από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

«Μετρήσαμε τουλάχιστον 50 νεκρούς και πάνω από 120 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, έπειτα από πυρά των δυνάμεων κατοχής προς την κατεύθυνση χιλιάδων πολιτών», που έσπευδαν «προς τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Αμτζάντ Αλιουά, επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς και το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 104 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 760 τραυματίστηκαν.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά «αρκετών ανθρώπων» μεταξύ του πλήθους που είχε περικυκλώσει φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί «ένιωσαν ότι βρίσκονταν υπό απειλή».

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία» και είπε ότι, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, οι θάνατοι προκλήθηκαν από τους οδηγούς των φορτηγών που έπεσαν επάνω στα συγκεντρωμένα πλήθη .

«Σε κάποιο σημείο τα φορτηγά κατακλύσθηκαν από πλήθη και οι άνθρωποι που τα οδηγούσαν, που ήταν οδηγοί κάτοικοι της Γάζας, έπεσαν επάνω στο πλήθος, σκοτώντας τελικά, όπως αντιλαμβάνομαι, δεκάδες ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αβίθ Χίμαν.

«Προφανώς πρόκειται για τραγωδία, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς «σπρώχθηκαν και ποδοπατήθηκαν» στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά. Πρόσθεσε ότι το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν φορτηγά να μεταφέρουν πτώματα. Το Reuters εξακρίβωσε ότι η τοποθεσία στο ένα βίντεο είναι ο κυκλικός κόμβος αλ-Ναμπούλσι, όπου φαίνονται αρκετοί άνθρωποι να κείτονται ακίνητοι.

Σε άλλο βίντεο, το οποίο δεν κατάφερε να διασταυρώσει το Reuters, φαίνονται άνθρωποι με κηλίδες αίματος επάνω τους να μεταφέρονται σε ένα φορτηγό, υγειονομικοί να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους στο δάπεδο νοσοκομείου και πτώματα να είναι τυλιγμένα σε σεντόνια.

«Δεν θέλουμε βοήθεια σαν αυτή. Δεν θέλουμε βοήθεια και σφαίρες, μαζί. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες», δήλωσε ένας άνδρας στο βίντεο.

Aυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο περιέγραψαν σκηνές κατά τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι έσπευδαν προς τα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας που έφθαναν στον «κυκλικό κόμβο αλ-Ναμπούλσι», στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο κομμάτι του θύλακα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, Ασράφ αλ-Κούντρα, δήλωσε ότι οι ιατρικές ομάδες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τον όγκο των τραυματιών και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους καθώς δεκάδες τραυματισμένοι φθάνουν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της Γάζας παρέλαβε τα σώματα 10 νεκρών καθώς και δεκάδες τραυματίες από τη δυτική Πόλη της Γάζας, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ο επικεφαλής του νοσοκομείου Χουσάμ Αμπού Σαφιέγια. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι βρίσκονται σε άλλα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Χαμάς προειδοποίησε σε ανακοίνωσή της ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια συμφωνία για ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων.

Το γραφείο του παλαιστινίου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο ίδιος «καταδικάζει την άθλια σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός στρατός κατοχής σήμερα το πρωί κατά ανθρώπων που περίμεναν για φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στον κυκλικό κόμβο Ναμπούλσι».

More than 30,000 people have now been killed in Israel’s onslaught on the occupied Gaza Strip. Don’t get used to this, take action and demand a ceasefire now. https://t.co/gNatCpJCNX pic.twitter.com/wbKqwp9Dad

— Amnesty International (@amnesty) February 29, 2024