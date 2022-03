Δεκάδες άμαχοι νεκροί από τις ρωσικές βόμβες – Εγκαταλείπουν τη Μαριούπολη οι Ελληνες

Αποφασισμένος να προχωρήσει κανονικά στο σχέδιο του για κατάληψη του Κιέβου και του μεγαλύτερου μέρους της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, εμφανίζεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι βομβαρδισμοί των υπό ρωσική πολιορκία μεγάλων πόλεων, Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη κ.α. .

Ο ρωσικός στρατός δεν θα σταματήσει έως ότου επιτύχει τους στόχους του, ξεκαθάρισε ο ρώσος υπουργός Αμυνα Σεργκέι Σοϊγκού (στη φωτογραφία κάτω από τον Guardian το σχέδιο πολιορκίας και κατάληψης των μεγάλων πόλεων και στο βίντεο ο σχετικός χάρτης από το βρετανικό υπουργείο Αμυνας).

Στη Μαριούπολη ξεκινήσε η επιχειρήση εγκατάλειψης της πόλης από τους έλληνες διπλωμάτς και δημοσιογράφους, με επικεφαλής της αυτοκινητοπομπής τον πρέσβη Φραγκίσκο Κωσταλένο. Ηδη έχει αποσταλεί από το υπουργείο Εξωτερικών η σχετική ρηματική διακοίνωση προκειμένου να επιδεικνύεται στους Ρώσους όποτε και αν χρειαστεί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της επιχείρησης, η πομπή θα κατευθυνθεί προς την πόλη Ζαπορίζιε και στη συνέχεια, ανάλογα και με τις συνθήκες που θα επικρατούν, στα σύνορα με την Μολδαβία, όπου βρίσκεται σε ετοιμότητα κλιμάκιο της πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι υπό την πρεσβευτή Σοφία Γραμματά.

Στη Μαριούπολη, όπου ο αριθμός των τραυματιών από το ρωσικές αεροπορικές επιδρομές ξεπερνά τους 100, θα παραμείνει ο γενικός μας πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης.

«Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων μεγαλώνει καθημερινά», δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πόλης, ο Βαντίμ Μποϊτσένκο, στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. «Στα νοσοκομεία μας νοσηλεύονται 128 άνθρωποι. Οι γιατροί μας δεν πάνε πλέον καν σπίτι τους».

Στα βορειοδυτικά, στην πόλη Ζιτόμιρ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

The aftermath of the #Zhytomyr shelling:

search and rescue operation with

at least 2 dead, 3 injured, local news reports.

A number of people are trapped and emergencies services are working non-stop to locate them

10 houses were damaged, 3 of which caught on fire. #Ukraine pic.twitter.com/rmjA4W7O0p

— Daniele Palumbo (@Danict89) March 1, 2022