Δασμούς 19% στις εισαγωγές από τις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σε εμπορική συμφωνία κατέληξαν ΗΠΑ και Φιλιππίνες σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ , στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον ομόλογό του Φερντινάντο Μάρκος Τζούνιορτων.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 19% στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις Φιλιππίνες, ενώ τα αμερικανικά προϊόντα που εξάγονται εκεί δεν θα υπόκεινται σε δασμούς. Ως αντάλλαγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στρατιωτικά με την ασιατική χώρα.

Ο ίδιος κοινοποίησε τη συμφωνία μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Μάρκος στον Λευκό Οίκο. «Ηταν μια υπέροχη επίσκεψη και ολοκληρώσαμε τη συμφωνία μας για το εμπόριο», έγραψε. Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές αν υπεγράφη επισήμως κάποιο έγγραφο. Οπως συνέβη και με άλλες πρόσφατες εμπορικές ανακοινώσεις του πρώην προέδρου, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες, έγραψε το CNN.

Tην ίδια ημέρα, από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Μάρκος, επειδή «διαπραγματεύεται πολύ σκληρά». Παρόλα αυτά, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο λέγοντας πως «πιθανόν θα συμφωνήσουμε σε κάτι».

🚨President Trump announces a trade deal has been reached with the Philippines. pic.twitter.com/yEGOgf9cba

— Karoline Leavitt (@PressSec) July 22, 2025