Δανοί, οι πιο ενθουσιώδεις γυμνιστές της Ευρώπης

Παρότι οι Γερμανοί έχουν αποκτήσει, όχι άδικα, τη φήμη των πιο ενθουσιωδών γυμνιστών της Ευρώπης, μια νέα έρευνα δείχνει ότι οι Δανοί, όχι μόνο είναι πιο δεκτικοί στο να αποκαλύπτουν το σώμα τους δημόσια.

Η έρευνα της YouGov, που πραγματοποιήθηκε σε έξι χώρες της δυτικής Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία), αποκάλυψε ότι οι Δανοί είναι πιο πιθανό να δηλώσουν πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να εμφανίζεσαι γυμνός σε δημόσιους χώρους, και επιπλέον το έχουν πράγματι τολμήσει, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Οπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλα ποσοστά πολιτών και στις έξι χώρες συμφώνησαν ότι είναι αποδεκτό να γδύνεται κανείς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για γυμνιστές, με 84% έως 94% να μην έχουν αντίρρηση για ιδιωτικά κάμπινγκ γυμνιστών και 77% έως 91% να θεωρούν απολύτως θεμιτές τις παραλίες γυμνιστών – αν και το 17% των Γάλλων και των Ιταλών διαφωνούν.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι σε όλες τις χώρες αποδοκιμάζουν τη γυμνότητα σε χώρους όπως δημόσιες πισίνες ή πάρκα, το 35% των Δανών θεωρεί πως είναι εντάξει να γδύνεται κανείς σε μη γυμνιστική παραλία και το 87% πιστεύει πως είναι απολύτως φυσιολογικό να είναι κανείς γυμνός στον ιδιωτικό του κήπο.

Οι Δανοί είναι πιο θετικοί στην ιδέα του γυμνισμού στην ύπαιθρο, ενώ οι πλειοψηφίες στις υπόλοιπες χώρες –από 58% στη Γερμανία έως 78% στο Ηνωμένο Βασίλειο– θεωρούν απαγορευτική τη «γυμνή πεζοπορία».

Είναι επίσης μακράν οι πιο ανεκτικοί στο skinny dipping (μπάνιο χωρίς μαγιό σε θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια), με 64% να το θεωρούν απόλυτα αποδεκτό, έναντι μόλις 25% των Ιταλών, 31% των Γάλλων, 32% των Βρετανών και 49% των Γερμανών.

Αλλά δεν πρόκειται μόνο για θεωρητική αποδοχή: οι Δανοί πράγματι εφαρμόζουν όσα δηλώνουν. Στην ερώτηση σε πόσους από τους παραπάνω χώρους έχουν βρεθεί γυμνοί ως ενήλικες, περισσότεροι από τους μισούς απαντούν «τουλάχιστον σε έναν, έστω μία φορά». Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι 45% και στην Ισπανία 44%.

Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις τρεις χώρες και τις υπόλοιπες είναι αισθητή: μόλις 31% των Γάλλων, 25% των Βρετανών και 22% των Ιταλών παραδέχονται ότι έχουν γδυθεί σε δημόσιο χώρο κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Οι Δανοί είναι πιο πιθανό να έχουν κάνει μπάνιο χωρίς μαγιό ή να έχουν σταθεί γυμνοί στον δικό τους κήπο (36-37%), έναντι 27-29% των Ισπανών, 20-29% των Γερμανών, 19% των Γάλλων, 13-14% των Βρετανών και 11-12% των Ιταλών.

Οι Γερμανοί, ωστόσο, παραμένουν «πρωταθλητές» στον γυμνισμό σε χώρους που έχουν ειδικά δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, κάτι που αντικατοπτρίζει τη μακρά παράδοση της «κουλτούρας ελεύθερου σώματος» (Freikörperkultur ή FKK), η οποία ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Παρότι η δημοτικότητά της συγκεκριμένης κουλτούρας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, η χώρα εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο φιλελεύθερες παγκοσμίως, με τμήματα παραλιών, όχθες λιμνών και κάμπινγκ να είναι νομικώς καθορισμένα για γυμνισμό.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, σε όλες τις χώρες οι άνδρες είναι πιο θετικοί από τις γυναίκες. Στη Δανία οι νεότερες γενιές είναι πιο ανοιχτές στον γυμνισμό, ενώ στη Γερμανία συμβαίνει το αντίθετο: μόλις 31% των 18-34 ετών λένε πως θα ήταν διατεθειμένοι να εμφανιστούν γυμνοί δημόσια, έναντι 46-48% των άνω των 50.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News