Δανία: Θα πετύχει το «πείραμα» με το (πρόωρο) άνοιγμα των σχολείων;

Με πάνω από 190 χώρες να έχουν κλείσει λόγω κορονοϊού τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα και ενάμιση δισεκατομμύριο μαθητές σε όλο τον κόσμο να παραμένουν κλειδωμένοι εδώ και ενάμιση μήνα στο σπίτι τους, πολλά κράτη θεωρούν πως ήρθε η ώρα να ανοίξουν, έστω και δειλά-δειλά, τα σχολεία ξανά.

Λόγου χάρη, στην Κίνα έχουν αρχίσει και λειτουργούν τα σχολεία, όπου η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική ενώ οι μαθητές θερμομετρούνται (!) τρεις φορές την ημέρα.

Στην Ευρώπη, η Γερμανία αποφάσισε να ανοίξουν τα σχολεία στις 4 Μαΐου, αλλά μόνο για τα παιδιά που έχουν εξετάσεις, ενώ στη Γαλλία σχεδιάζουν να τα ανοίξουν στις 11 Μαΐου.

Οπως αναφέρει το άρθρο της Guardian, την πιο τολμηρή προσέγγιση είχε η Δανία, η οποία ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες τη λειτουργία μόνο των παιδικών σταθμών και των δημοτικών.

Τα μεγαλύτερα παιδιά προς το παρόν παραμένουν σπίτι και θα ξεκινήσουν το σχολείο ένα μήνα αργότερα.

Το κράτος στο μεταξύ έχει δώσει μερικές πολύ συγκεκριμένες οδηγίες:

Οι γονείς δεν επιτρέπεται να μπουν μέσα στο σχολείο.

Οι καθηγητές απαγορεύεται να συγκεντρωθούν όλοι μαζί σε μία αίθουσα.

Τα θρανία έχουν απόσταση το ένα από το άλλο.

Στο διάλειμμα τα παιδιά επιτρέπεται να παίζουν μόνο σε μικρές ομάδες.

Όλα τα παιδιά πλένουν τα χέρια τους τουλάχιστον μία φορά κάθε μία ώρα.

Τα πόμολα στις πόρτες απολυμαίνονται συχνά.

Η βιβλιοθήκη είναι κλειστή και οι δάσκαλοι έχουν οδηγία να κάνουν μαθήματα στο ύπαιθρο.

Και το πιο σημαντικό, οι τάξεις έχουν γίνει υποχρεωτικά πιο μικρές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε την Δανία ότι ενδεχομένως ανοίγει τα σχολεία πολύ νωρίς – και αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν πολλοί γονείς οι οποίοι αγνοούν τις προτροπές της κυβέρνησης και κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι καθώς θεωρούν πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει.

Η χώρα των 5,8 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει 7.711 κρούσματα και 355 θανάτους, και πολλοί είναι οι πολίτες που φοβούνται ότι η η χαλάρωση της καραντίνας από τις 14 Απριλίου, θα προκαλέσει ένα νέο κύμα έξαρσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στο Facebook η δανέζικη ομάδα «My kid is not going to be a guinea pig for Covid-19» (Το παιδί μου δε θα γίνει πειραματόζωο για τον Covid-19) αριθμεί ήδη 40.000 μέλη.

Οι γονείς αντιδρούν θεωρώντας ότι τα παιδιά τους γίνονται «πειραματόζωα» της κυβέρνησης και των ιολόγων.

«Δεν θα στείλω τα παιδιά μου ό,τι και να γίνει», δηλώνει στην βρετανική εφημερίδα η Σάντρα Άντερσεν, η μητέρα που ίδρυσε την ομάδα.

«Νομίζω ότι πολλοί γονείς σκέφτονται “Γιατί το μικρό παιδί μου να βγει έξω πρώτο”», λέει η Άντερσεν που έχει δύο κόρες ηλικίας 5 και 9 ετών.

Στις 14 Απριλίου, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν υπερασπίστηκε το άνοιγμα των σχολείων και την έναρξη των μαθημάτων για παιδιά ηλικίας έως 11 ετών, λέγοντας πως αυτό θα επιτρέψει και στους γονείς των παιδιών να επιστρέψουν στην δουλειά τους και να επανεκκινήσουν την οικονομία.

Στο πλευρό της τάχθηκαν και επιστήμονες όπως ο Κρίστιαν Βάισε του τμήματος λοιμωδών νοσημάτων του πανεπιστημίου του Aαρχους, ο οποίος δήλωσε πως «κατανοεί την ανησυχία των ανθρώπων επειδή όλοι προσπαθούν να αποφύγουν την επαφή εδώ και ένα μήνα».

Πρόσθεσε ωστόσο πως σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία των μικρών παιδιών, οι μολύνσεις θεωρείται πως θα είναι εν πολλοίς ακίνδυνες καθώς «λίγα παιδιά θα αρρωστήσουν και ακόμα και αυτά δεν θα νοσήσουν βαριά».

Στη γειτονική Σουηδία τα σχολεία έχουν παραμείνει ανοικτά χωρίς υπερβολική άνοδο των κρουσμάτων και, σύμφωνα με τον Βάισε, «τα παιδιά δεν φαίνεται να είναι το κύριο «όχημα» μετάδοσης του ιού».

Πάντως, όπως φαίνεται, οι γονείς εξακολουθούν ακόμη και έτσι να είναι διστακτικοί.

Ενδεικτικό είναι το κλίμα που επικρατεί στην διαδικτυακή κοινότητα Momster, με μέλη αναρίθμητες μητέρες από όλη τη χώρα.

Η ιδρύτρια της σελίδας Εσμε Εμα Σούτκου σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ξαφνικά όλες αυτές οι μητέρες νιώθουν ότι πρέπει να “ρίξουν” τα παιδιά τους στην “πρώτη γραμμή” της πανδημίας και νομίζω πως η αντίδρασή τους είναι “μην μπλέκετε τα παιδιά μας σε όλο αυτό που ζούμε”».