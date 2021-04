Δανία: Λιποθύμησε μπροστά στις κάμερες η επικεφαλής του οργανισμού φαρμάκων

Η επικεφαλής του οργανισμού φαρμάκων στη Δανία, Τάνια Έρικσεν, λιποθύμησε την ώρα της συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη για το εμβόλιο της AstraZeneca, χωρίς ευτυχώς να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Η Δανία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποφάσισε να αποσύρει το εμβόλιο της AstraZeneca από το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Την ώρα που ο γενικός διευθυντής της Επιτροπής Υγείας, Σέρεν Μπρόστρεμ, εξηγούσε στους δημοσιογράφους γιατί ελήφθη η απόφαση, η Ερικσεν λιποθύμησε και σωριάστηκε μπροστά στις κάμερες.

Tanja Erichsen should be ok again after fainting in the press briefing. Via @BBCNews https://t.co/8siz8MDZ5E pic.twitter.com/xoEBrrFiDv

— Engelhardt (@engelhardtcph) April 14, 2021