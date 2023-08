Δαμασκός: Εξι στρατιωτικοί νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό

Τέσσερις σύροι στρατιωτικοί και δύο φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών θέσεων και αποθηκών όπλων και πυρομαχικών στην περιφέρεια της Δαμασκού.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για τέσσερις στρατιωτικούς νεκρούς και άλλους τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στο πεδίο, «τέσσερις σύροι στρατιωτικοί συμπεριλαμβανομένου αξιωματικού σκοτώθηκαν, καθώς και δυο φιλοϊρανοί μαχητές».

Αλλοι δύο σύροι στρατιωτικοί και πέντε αλλοδαποί μαχητές τραυματίστηκαν στην επίθεση, που είχε στόχο «θέσεις και αποθήκες όπλων και πυρομαχικών» κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Explosions have been seen and heard over the “Golan Heights” in Eastern Israel after it was reported that a Syrian S-200 Air Defense Missile, which was attempting to Intercept Missiles launched by Israel Combat Aircraft towards the Capital of Damascus, possibly Misfired causing… pic.twitter.com/penzKQeR5B

