Δακρύζουν οι Αυστραλοί με τη νέα διαφήμιση της Qantas για τα εμβόλια και τα ταξίδια

Ενας πατέρας που αποφασίζει να επισκεφθεί το παιδί του στο Λονδίνο, μία οικογένεια που πηγαίνει διακοπές στην Ντίσνεϊλαντ στο Λος Αντζελες, ένα ζευγάρι που ταξιδεύει στη Σιγκαπούρη για να παντρευτεί: είναι οι πρωταγωνιστές της νέας συγκινητικής διαφήμισης της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas, που θυμίζει στους Αυστραλούς πώς είναι να ταξιδεύουν ξανά στο εξωτερικό, αφού όμως πρώτα εμβολιαστούν.

Η διαφήμιση, που έχει στόχο την προώθηση του εμβολιαστικού προγράμματος στην Αυστραλία, δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο, καθώς οι Αυστραλοί, συνηθισμένοι στα μακρινά ταξίδια, έχουν κλειστεί στην απομονωμένη τους χώρα από την αρχή της πανδημίας. Η κυβέρνηση έχει κλείσει τα σύνορα το μεγαλύτερο διάστημα από τον Μάρτιο του 2020, επιτρέποντας μόνο για λίγο καιρό πτήσεις στη Νέα Ζηλανδία.

Χιλιάδες Αυστραλοί έχουν αποκοπεί από συγγενείς και αγαπημένους φίλους που διαμένουν στο εξωτερικό.

Στη διαφήμιση, οι πρωταγωνιστές εμβολιάζονται για να ταξιδέψουν και να δουν τους δικούς τους ή να κάνουν διακοπές.

This is how you get people looking forward to what a vaccinated society looks like. Nice work @qantas https://t.co/fRl3rYUdtL via @YouTube #covid19aus #eightypercent #auspol

— Dr. Nick Coatsworth (@nick_coatsworth) August 23, 2021